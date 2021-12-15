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مسؤول جزائري يكشف عن عدد كبير من مرضى كورونا في غرف الإنعاش
مسؤول جزائري يكشف عن عدد كبير من مرضى كورونا في غرف الإنعاش
كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، عن أعداد مرضى فيروس كورونا الموجودين حاليا في غرف الإنعاش وأولئك الخاضعين لجهاز التنفس... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T11:50+0000
2021-12-15T11:50+0000
وزارة الصحة الجزائرية
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية مهياوي قوله "لا نتمنى العودة إلى سيناريو الموجة الثالثة، الآن نسجل 2800 شخص متواجدون في المستشفيات، وأكثر من 28 مريضا تحت التنفس الاصطناعي، و238 شخصا بالإنعاش".وأضاف مهياوي أن ما يثير القلق في هذا المتحور هو السرعة الكبيرة في انتشاره مقارنة بالمتغير دلتا وباقي المتحورات، وكذلك احتوائه على 32 طفرة.من جانبه قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخبر المركزي بمستشفى رويبة ومختص في علم المناعة، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ودخول المتحور أوميكرونيذكر أن وزارة الصحة الجزائرية كانت قد أعلنت تسجيل أول حالة لمصاب بمتحور أوميكرون في البلاد، أمس الثلاثاء، لافتة إلى أنه شخص وصل إلى البلاد أوائل الشهر الجاري.
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وزارة الصحة الجزائرية

مسؤول جزائري يكشف عن عدد كبير من مرضى كورونا في غرف الإنعاش

11:50 GMT 15.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINAفيروس "كورونا" في الجزائر
فيروس كورونا في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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كشف عضو اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، عن أعداد مرضى فيروس كورونا الموجودين حاليا في غرف الإنعاش وأولئك الخاضعين لجهاز التنفس الاصطناعي.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية مهياوي قوله "لا نتمنى العودة إلى سيناريو الموجة الثالثة، الآن نسجل 2800 شخص متواجدون في المستشفيات، وأكثر من 28 مريضا تحت التنفس الاصطناعي، و238 شخصا بالإنعاش".

تأتي تصريحات مهياوي، في أعقاب تسجيل الجزائر أول إصابة بالمتحور أوميكرون، حيث أشار إلى أن ظهور هذا المتحور في الجزائر كان منتظرا، خاصة وأن منظمة الصحة العالمية أحصت لحد الساعة 57 بلدا سجلت فيها نسب متفاوتة من الإصابة بالمتحور أوميكرون.

وأضاف مهياوي أن ما يثير القلق في هذا المتحور هو السرعة الكبيرة في انتشاره مقارنة بالمتغير دلتا وباقي المتحورات، وكذلك احتوائه على 32 طفرة.
من جانبه قال البروفيسور كمال جنوحات، رئيس المخبر المركزي بمستشفى رويبة ومختص في علم المناعة، أن الوضعية الوبائية في الجزائر مقلقة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. ودخول المتحور أوميكرون
يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية كانت قد أعلنت تسجيل أول حالة لمصاب بمتحور أوميكرون في البلاد، أمس الثلاثاء، لافتة إلى أنه شخص وصل إلى البلاد أوائل الشهر الجاري.
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