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مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد افشين خواجه فرد، أن الطائرات المسيرة المصنعة في بلاده لها الكثير من الزبائن في... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:09+0000
2021-12-15T16:09+0000
رصد عسكري
إيران
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جاءت تصريحات خواجة فرد، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته التفقدية لمعرض "الطلب على التصنيع والإنتاج الإيراني"، بحسب وكالة "فارس".وقال إنه لم يكن يتصور أبدا أن يكون للطائرات الإيرانية المسيرة هذا العدد من الزبائن في أسواق العالم.وشدد على أهمية توطين الأسطول الجوي وقطع الغيار اللازمة عند الدخول في مرحلة بناء الأسطول، معتبرا أن التوطين يمكنه أن يؤدي إلى النمو المستديم وكذلك دخول الأسواق العالمية.وذكر أن بلاده تمكنت كذلك من إنتاج المكابح الجوية، لافتا إلى أن الكثير من الدول المعروفة على صعيد العالم تطلب منها التعاون للإنتاج المشترك.ورأى العسكري الإيراني أن هذا التطور يسمح بإمكانية طرح المنتجات الداخلية للصناعات الجوية على الصعيد العالمي.وقال إنه مع تطوير وتنمية هذه المجالات سيكون هنالك المزيد من الزبائن على مستوى العالم.
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رصد عسكري, إيران

مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية

16:09 GMT 15.12.2021
© REUTERS / Aly Songطائرة مسيرة مسلحة "وينغ لوونغ II" (Wing Loong II) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021
طائرة مسيرة مسلحة وينغ لوونغ II (Wing Loong II) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد افشين خواجه فرد، أن الطائرات المسيرة المصنعة في بلاده لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات خواجة فرد، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته التفقدية لمعرض "الطلب على التصنيع والإنتاج الإيراني"، بحسب وكالة "فارس".
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وقال إنه لم يكن يتصور أبدا أن يكون للطائرات الإيرانية المسيرة هذا العدد من الزبائن في أسواق العالم.
وشدد على أهمية توطين الأسطول الجوي وقطع الغيار اللازمة عند الدخول في مرحلة بناء الأسطول، معتبرا أن التوطين يمكنه أن يؤدي إلى النمو المستديم وكذلك دخول الأسواق العالمية.
وذكر أن بلاده تمكنت كذلك من إنتاج المكابح الجوية، لافتا إلى أن الكثير من الدول المعروفة على صعيد العالم تطلب منها التعاون للإنتاج المشترك.
ورأى العسكري الإيراني أن هذا التطور يسمح بإمكانية طرح المنتجات الداخلية للصناعات الجوية على الصعيد العالمي.
وقال إنه مع تطوير وتنمية هذه المجالات سيكون هنالك المزيد من الزبائن على مستوى العالم.
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