تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسؤول-عسكري-إيراني-طائراتنا-المسيرة-لها-الكثير-من-الزبائن-في-الأسواق-العالمية-1054053044.html
مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد افشين خواجه فرد، أن الطائرات المسيرة المصنعة في بلاده لها الكثير من الزبائن في... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:09+0000
2021-12-15T16:09+0000
2021-12-15T16:09+0000
رصد عسكري
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050277028_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74e694fa25ef89926166918219443acf.jpg
جاءت تصريحات خواجة فرد، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته التفقدية لمعرض "الطلب على التصنيع والإنتاج الإيراني"، بحسب وكالة "فارس".وقال إنه لم يكن يتصور أبدا أن يكون للطائرات الإيرانية المسيرة هذا العدد من الزبائن في أسواق العالم.وشدد على أهمية توطين الأسطول الجوي وقطع الغيار اللازمة عند الدخول في مرحلة بناء الأسطول، معتبرا أن التوطين يمكنه أن يؤدي إلى النمو المستديم وكذلك دخول الأسواق العالمية.وذكر أن بلاده تمكنت كذلك من إنتاج المكابح الجوية، لافتا إلى أن الكثير من الدول المعروفة على صعيد العالم تطلب منها التعاون للإنتاج المشترك.ورأى العسكري الإيراني أن هذا التطور يسمح بإمكانية طرح المنتجات الداخلية للصناعات الجوية على الصعيد العالمي.وقال إنه مع تطوير وتنمية هذه المجالات سيكون هنالك المزيد من الزبائن على مستوى العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1054048989.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050277028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_461af968a11a74df4107e8aec493f980.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, إيران
مسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع الإيرانية، العميد افشين خواجه فرد، أن الطائرات المسيرة المصنعة في بلاده لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات خواجة فرد، اليوم الأربعاء، على هامش زيارته التفقدية لمعرض "الطلب على التصنيع والإنتاج الإيراني"، بحسب
وكالة "فارس"
.
وقال إنه لم يكن يتصور أبدا أن يكون للطائرات الإيرانية المسيرة هذا العدد من الزبائن في أسواق العالم.
وشدد على أهمية توطين الأسطول الجوي وقطع الغيار اللازمة عند الدخول في مرحلة بناء الأسطول، معتبرا أن التوطين يمكنه أن يؤدي إلى النمو المستديم وكذلك دخول الأسواق العالمية.
وذكر أن بلاده تمكنت كذلك من إنتاج المكابح الجوية، لافتا إلى أن الكثير من الدول المعروفة على صعيد العالم تطلب منها التعاون للإنتاج المشترك.
ورأى
العسكري الإيراني
أن هذا التطور يسمح بإمكانية طرح المنتجات الداخلية للصناعات الجوية على الصعيد العالمي.
وقال إنه مع تطوير وتنمية هذه المجالات سيكون هنالك المزيد من الزبائن على مستوى العالم.