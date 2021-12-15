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مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة أربع شركات بينها إسرائيلية وإماراتية لـ"مساعدتها حكومات مستبدة"
مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة أربع شركات بينها إسرائيلية وإماراتية لـ"مساعدتها حكومات مستبدة"
يسعى مشرعون أمريكيون لمعاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس، ومعها ثلاث شركات أجنبية أخرى، لأنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:54+0000
2021-12-15T08:54+0000
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طلبت مجموعة من المشرعين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة المجموعة الإسرائيلية والشركات الأجنبية، بحسب "رويترز".وبعث المشرعون رسالة إلى الوزارتين، في وقت متأخر الليلة الماضية، طالبوا فيها "بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت".وأوضح المشرعون في الرسالة بأن: "هذه الشركات سهلت عمليات اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين".وقال وايدن لرويترز "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة".وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".وأكد المشرعون على فرض عقوبات على الشركات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.وشددوا على أن "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إن.إس.أو على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأمريكيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.
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أخبار الإمارات اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة

مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة أربع شركات بينها إسرائيلية وإماراتية لـ"مساعدتها حكومات مستبدة"

08:54 GMT 15.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKEعلم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE
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يسعى مشرعون أمريكيون لمعاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس، ومعها ثلاث شركات أجنبية أخرى، لأنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
طلبت مجموعة من المشرعين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة المجموعة الإسرائيلية والشركات الأجنبية، بحسب "رويترز".
وبعث المشرعون رسالة إلى الوزارتين، في وقت متأخر الليلة الماضية، طالبوا فيها "بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في إن.إس.أو وفي شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت".
وأوضح المشرعون في الرسالة بأن: "هذه الشركات سهلت عمليات اختفاء وتعذيب وقتل لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين".

ووقع على الرسالة رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، وآدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، و16 مشرعا ديمقراطيا.

وقال وايدن لرويترز "باع مرتزقة المراقبة هؤلاء خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان مما أعطى قدرات تجسس واسعة للطغاة".
وأضاف "من المتوقع أن تكون هذه الدول قد استخدمت أدوات المراقبة في اعتقال وتعذيب وقتل صحفيين ونشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان".
وأكد المشرعون على فرض عقوبات على الشركات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يعاقب المتهمين بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وشددوا على أن "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة إن.إس.أو على ما يطلق عليه اسم "قائمة الكيانات" لتمنع الموردين الأمريكيين من بيع البرامج والخدمات للشركة الإسرائيلية دون الحصول على تصريح خاص.
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