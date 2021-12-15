https://arabic.sputniknews.com/20211215/مشروب-من-مصل-الحليب-يساعد-على-خفض-الكوليسترول-1053950991.html

مشروب من مصل الحليب يساعد على خفض الكوليسترول

مشروب من مصل الحليب يساعد على خفض الكوليسترول

هناك نوعان من الكوليسترول. الكوليسترول الجيد الذي يحمي القلب، والكوليسترول الضار - يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T07:00+0000

2021-12-15T07:00+0000

2021-12-15T07:14+0000

مجتمع

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من أفضل الطرق لخفض مستويات الكوليسترول الضار هو اتباع نظام غذائي صحي، لا سيما عن طريق استهلاك كميات طبيعية من نوع معين من البروتين، حسب صحيفة "إكسبرس".بشكل أكثر تحديدًا، هو بروتين مصل الحليب.بروتين مصل الحليب هو ما يتبقى بعد التخثر وسحب الحليب.إنه أيضًا منتج ثانوي لصنع الجبن.تشمل الأمثلة الشيدر والجبن السويسري وأنواع أخرى صلبة من هذا المنتج الشهير القائم على الحليب.من المهم ملاحظة أن تناول بروتين مصل اللبن يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، والتي وجدنا أنها مفيدة لصحة الجسم.يوجد بروتين مصل اللبن بشكل شائع في مساحيق البروتين والمخفوقات والمكملات الغذائية..بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول، يعزز بروتين مصل اللبن أيضًا بناء العضلات.بالإضافة إلى تناول بروتين مصل اللبن، يمكنك تناول أطعمة أخرى لخفض نسبة الكوليسترول الضار.وتشمل هذه، على سبيل المثال، تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.أظهرت الدراسات أنه يمكنك خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تناول ثلاثة غرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا.هذا يتوافق مع كمية الألياف القابلة للذوبان الموجودة في ثلاث تفاحات.يمكنك الحصول على المزيد من الألياف عن طريق تناول الحبوب الكاملة مثل المعكرونة والحبوب، أو الجمع بين دقيق الشوفان والكثير من الفواكه والخضروات. إنه عامل قوي لخفض الكوليسترول.من الممكن تطبيع مستويات الكوليسترول ليس فقط من خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن أيضًا من خلال ممارسة الرياضة.بالإضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول السيئ، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.الكوليسترول الجيد هو نوع من الكوليسترول الذي يحمي القلب.من الضروري أيضًا محاولة تجنب الأطعمة المصنعة، يوصى بإعداد الطعام من المنتجات الطازجة.تعتبر مستويات الكوليسترول - الجيدة والسيئة - مؤشرًا على صحة القلب.تساعدك معرفة مستوى الكوليسترول في الدم على اتخاذ قرارات تتعلق بنمط حياتك.لن تؤدي التغييرات في نمط الحياة إلى تطبيع مستويات الكوليسترول في الدم فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير مفيد على الجسم بالكامل وستحقق فوائد هائلة بشكل عام.

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مجتمع