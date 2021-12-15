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https://arabic.sputniknews.com/20211215/موسكو-الغرب-يسعى-لتغيير-السلطة-في-روسيا-خلال-انتخابات-2024-الرئاسية--1053953000.html
موسكو: الغرب يسعى لتغيير السلطة في روسيا خلال انتخابات 2024 الرئاسية
موسكو: الغرب يسعى لتغيير السلطة في روسيا خلال انتخابات 2024 الرئاسية
صرح مجلس الفيدرالية الروسي أن محاولات الغرب لتشويه سمعة انتخابات مجلس الدوما في الدورة الثامنة سعت إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى - خلال الانتخابات الرئاسية في... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:08+0000
2021-12-15T08:08+0000
روسيا
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وجاء في التقرير السنوي للجنة مجلس الفيدرالية الروسي لحماية سيادة الدولة، " يسعى هذا النوع من التدابير الهدّامة إلى تحقيق أهداف بعيدة الأمد.حكومات الغرب لا تريد أمن وازدهار شعوب روسيا، بل تحاول احتواء روسيا الاتحادية وإضعافها قدر الإمكان".هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق إنه "من الممكن تقديم مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية في بداية عام 2022".وأعلن لافروف، أن: "هناك احتمالا لصراع كبير يتراكم في العلاقات بين روسيا والغرب".وقال لافروف للصحفيين عقب نتائج الاجتماع الموسعة لوزارة الخارجية الروسية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين: "تحدثنا بالطبع، عن علاقاتنا مع الدول الغربية، حيث تتراكم إمكانات صراع شديدة، وذلك أساسا لأن الغرب بشكل قاطع لا يريد إدارة الأعمال التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ولا يريد السعي لتحقيق توازن في المصالح، يريد أن يروج حصريا لرؤيته الخاصة لحل مشكلة معينة".وأشار لافروف، أن: "محاولات الغرب فرض رؤيته للنظام على بقية العالم لا طائل منها"، منوها أن: "على واشنطن أن تعي أن كييف تنتظر استفزازا من الغرب ضد موسكو يستلزم ردا روسيا حتميا".وقال لافروف أمام أعضاء الدبلوماسية الروسية: "هؤلاء الأشخاص الراشدون لا يمكن إلا أن يفهموا أن غالبية الأشخاص في المناصب العليا في أوكرانيا ينتظرون قيام الغرب باستفزاز يستلزم ردًا منا، ويجب على العواصم الغربية أن تفهم هذا، وفي مقدمتها واشنطن، أنه من دون واشنطن لن يقول أحد كلمة، ولن يحرك ساكنا".
https://arabic.sputniknews.com/20211118/لافروف-يمكن-تقديم-مفهوم-جديد-للسياسة-الخارجية-للاتحاد-الروسي-في-بداية-عام-2022-1050743554.html
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روسيا

موسكو: الغرب يسعى لتغيير السلطة في روسيا خلال انتخابات 2024 الرئاسية

08:08 GMT 15.12.2021
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مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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صرح مجلس الفيدرالية الروسي أن محاولات الغرب لتشويه سمعة انتخابات مجلس الدوما في الدورة الثامنة سعت إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى - خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2024، تغيير السلطة في روسيا وأسس سياستها الداخلية والخارجية.
وجاء في التقرير السنوي للجنة مجلس الفيدرالية الروسي لحماية سيادة الدولة، " يسعى هذا النوع من التدابير الهدّامة إلى تحقيق أهداف بعيدة الأمد.

الهدف الأساسي هو تغيير السلطة في روسيا، أسس سياستها الداخلية والخارجية، لجعل بلادنا ملائمة للسيطرة الخارجية، خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

حكومات الغرب لا تريد أمن وازدهار شعوب روسيا، بل تحاول احتواء روسيا الاتحادية وإضعافها قدر الإمكان".
هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق إنه "من الممكن تقديم مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية في بداية عام 2022".
وأعلن لافروف، أن: "هناك احتمالا لصراع كبير يتراكم في العلاقات بين روسيا والغرب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
لافروف: يمكن تقديم مفهوم جديد لسياسة روسيا الخارجية بداية عام 2022...فيديو
18 نوفمبر, 14:44 GMT
وقال لافروف للصحفيين عقب نتائج الاجتماع الموسعة لوزارة الخارجية الروسية بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين: "تحدثنا بالطبع، عن علاقاتنا مع الدول الغربية، حيث تتراكم إمكانات صراع شديدة، وذلك أساسا لأن الغرب بشكل قاطع لا يريد إدارة الأعمال التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ولا يريد السعي لتحقيق توازن في المصالح، يريد أن يروج حصريا لرؤيته الخاصة لحل مشكلة معينة".
وأشار لافروف، أن: "محاولات الغرب فرض رؤيته للنظام على بقية العالم لا طائل منها"، منوها أن: "على واشنطن أن تعي أن كييف تنتظر استفزازا من الغرب ضد موسكو يستلزم ردا روسيا حتميا".
وقال لافروف أمام أعضاء الدبلوماسية الروسية: "هؤلاء الأشخاص الراشدون لا يمكن إلا أن يفهموا أن غالبية الأشخاص في المناصب العليا في أوكرانيا ينتظرون قيام الغرب باستفزاز يستلزم ردًا منا، ويجب على العواصم الغربية أن تفهم هذا، وفي مقدمتها واشنطن، أنه من دون واشنطن لن يقول أحد كلمة، ولن يحرك ساكنا".
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