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https://arabic.sputniknews.com/20211215/موسكو-تصريحات-واشنطن-حول-احتمال-إرسال-قوات-إلى-أوروبا-الشرقية-تثير-مشاعر-كييف-للانتقام-1053949102.html
موسكو: تصريحات واشنطن حول احتمال إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية تثير مشاعر كييف للانتقام
موسكو: تصريحات واشنطن حول احتمال إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية تثير مشاعر كييف للانتقام
أوضح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات الولايات المتحدة حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية تعزز وضع مناهضي روسيا وتثير مشاعر الانتقام... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T04:03+0000
2021-12-15T04:03+0000
روسيا
أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "يهدف هذا في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وإثارة مناهضي روسيا ومقاربات الدول التي أعلنت المواجهة".هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب".وتابعت قائلة: "وهذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا".هذا وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
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روسيا, أوكرانيا

موسكو: تصريحات واشنطن حول احتمال إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية تثير مشاعر كييف للانتقام

04:03 GMT 15.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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أوضح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، بأن تصريحات الولايات المتحدة حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية تعزز وضع مناهضي روسيا وتثير مشاعر الانتقام في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "يهدف هذا في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وإثارة مناهضي روسيا ومقاربات الدول التي أعلنت المواجهة".
هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
بوريل: الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ تدابير تقييدية ضد روسيا إن مست بسيادة أوكرانيا
أمس, 15:53 GMT
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب".
وتابعت قائلة: "وهذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا".
هذا وعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة، الأسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي وسط تصاعد في التوتر على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.
وأكد البيت الأبيض، بعد القمة إن الرئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستتعرض لـ"عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها" في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا، خلال القمة.
ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن "أعرب عن مخاوف" الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني و"عملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران".
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