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https://arabic.sputniknews.com/20211215/ميسي-يشارك-جمهوره-بصور-من-زيارته-لإكسبو-دبي-فيديو-1053953748.html
ميسي يشارك جمهوره بصور من زيارته لإكسبو دبي... فيديو
ميسي يشارك جمهوره بصور من زيارته لإكسبو دبي... فيديو
شارك ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، متابعيه وجمهوره، مجموعة صور من مشاركته في معرض "إكسبو دبي 2020"، المقام حاليا في... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:24+0000
2021-12-15T08:24+0000
ميسي
إكسبو 2020 دبي
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ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الصور التي ظهر فيها وسط عدد من الأطفال، بالإضافة إلى صور أخرى من زيارته.قام ميسي بجولة سريعة تفقد خلالها عددا من أجنحة المعرض، حيث تفاجأ الزوار بوجوده.وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو له مع مجموعة من الأطفال في شلالات إكسبو، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، بينما قام هو بمداعبة الكرة وسط صيحاتهم.واكتظ المعرض بالمئات من عشاقه الذين حرصوا على متابعته خلال الجولة والتقاط الصور التذكارية معه.يذكر أن ميسي الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه هو السفير الدولي لمعرض إكسبو 2020.
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ميسي, إكسبو 2020 دبي

ميسي يشارك جمهوره بصور من زيارته لإكسبو دبي... فيديو

08:24 GMT 15.12.2021
© REUTERS / YVES HERMANليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021
ليونيل ميسي يصل باريس للانضمام إلى باريس سان جيرمان الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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شارك ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، متابعيه وجمهوره، مجموعة صور من مشاركته في معرض "إكسبو دبي 2020"، المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى مارس 2022 المقبل.
ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الصور التي ظهر فيها وسط عدد من الأطفال، بالإضافة إلى صور أخرى من زيارته.

وأرفق ميسي الصور بتعليق، "كان من الرائع زيارة إكسبو دبي مرة أخرى ورؤية كل ما يتم فعله لتعزيز الاستدامة والتنقل هناك. شكرا على الترحيب الحار".

للمرة السابعة ليونيل ميسي يحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرنسا 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي
ليونيل ميسي
لاعب باريس سان جيرمان
قام ميسي بجولة سريعة تفقد خلالها عددا من أجنحة المعرض، حيث تفاجأ الزوار بوجوده.
وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو له مع مجموعة من الأطفال في شلالات إكسبو، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، بينما قام هو بمداعبة الكرة وسط صيحاتهم.
واكتظ المعرض بالمئات من عشاقه الذين حرصوا على متابعته خلال الجولة والتقاط الصور التذكارية معه.
يذكر أن ميسي الفائز مؤخرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه هو السفير الدولي لمعرض إكسبو 2020.
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