ناريشكين: الاستخبارات الخارجية الروسية تتطلع للتعاون مع "سي آي إيه"

وصرح ناريشكين في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي": "اليوم لا أعرف سوى عدد قليل من أجهزة الاستخبارات التي أعلنت صراحة عدم رغبتها في التواصل معنا. نحن نتعاون باستمرار مع جميع أجهزة الاستخبارات المهمة في العالم، ومن بين شركائنا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي نتعاون معها بشأن مكافحة الإرهاب الدولي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الملحة".وأضاف "خلال الاجتماع الأخير مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، أشرت إلى اهتمامنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة على أساس مبادئ الشراكة المقبولة بشكل عام".وفقًا لناريشكين، فإن هذه المبادئ تشمل المساواة والسرية ومراعاة المعايير الأخلاقية غير المعلنة المعتمدة في مجتمع الاستخبارات العالمي، وغيرها.وقال ناريشكين: "إنني أحترم جميع المتخصصين في المخابرات الذين يسعون جاهدين لجعل كوكبنا أكثر أمانًا ولا يكرسون حياتهم لإيذاء روسيا".عُقد أول لقاء مباشر بين ناريشكين وبيرنز، الذي تم تعيينه مديرًا لوكالة المخابرات المركزية هذا العام، في العاصمة الروسية في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بمبادرة من الجانب الأمريكي.وركز الاجتماع على قضايا التفاعل بين الإدارات في سياق العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.
قال سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، إنه خلال اجتماع عُقد مؤخرًا في موسكو مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أشار إلى اهتمام هيئته بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية على أساس مبادئ الشراكة الاستخباراتية.
وصرح ناريشكين في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي اي فاكتي": "اليوم لا أعرف سوى عدد قليل من أجهزة الاستخبارات التي أعلنت صراحة عدم رغبتها في التواصل معنا. نحن نتعاون باستمرار مع جميع أجهزة الاستخبارات المهمة في العالم، ومن بين شركائنا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، التي نتعاون معها بشأن مكافحة الإرهاب الدولي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الملحة".
وأضاف "خلال الاجتماع الأخير مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، أشرت إلى اهتمامنا بتطوير تعاون متبادل المنفعة على أساس مبادئ الشراكة المقبولة بشكل عام".
وفقًا لناريشكين، فإن هذه المبادئ تشمل المساواة والسرية ومراعاة المعايير الأخلاقية غير المعلنة المعتمدة في مجتمع الاستخبارات العالمي، وغيرها.
وقال ناريشكين: "إنني أحترم جميع المتخصصين في المخابرات الذين يسعون جاهدين لجعل كوكبنا أكثر أمانًا ولا يكرسون حياتهم لإيذاء روسيا".
عُقد أول لقاء مباشر بين ناريشكين وبيرنز، الذي تم تعيينه مديرًا لوكالة المخابرات المركزية هذا العام، في العاصمة الروسية في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني بمبادرة من الجانب الأمريكي.
وركز الاجتماع على قضايا التفاعل بين الإدارات في سياق العلاقات الروسية الأمريكية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.