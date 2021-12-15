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نتنياهو يركض داخل الكنيست.. ما السبب؟... فيديو
نتنياهو يركض داخل الكنيست.. ما السبب؟... فيديو
نشر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، شريط فيديو له وهو يركض داخل مبنى الكنيست. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T19:26+0000
2021-12-15T19:26+0000
أخبار العالم العربي
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
الكنيست
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وذكر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه فخور بركضه من أجل الإسرائيليين، وإن كانت كلمته تحمل أكثر من معنى.وتحمل كلمة "أركض من أجلكم" التي قالها نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلي، معنيين، الأول هو الركض الفعلي وهو ما قام به فعليا، حيث نشر الفيديو وهو يركض داخل أروقة الكنيست، أما المعنى الآخر فهو الترشح وهو ما قصده على ما يبدو.ومن جهتها، أوضحت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، رئيس حزب الليكود المعارض، قد وبَّخ أعضاء حزبه مطالبا إياهم بتقديم تقرير إلى الكنيست والقاضي بمحاربة الائتلاف الحاكم في البلاد.للمزيد: ناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهووأوضحت القناة أن نتنياهو هدد بنشر أسماء أعضاء الكنيست من حزبه الذين لن ينصاعوا لأوامره، وسيتغيبون عن المناقشات والتصويت.ويشار إلى أن نتنياهو يحاول إسقاط الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة نفتالي بينيت، والذي تغلب عليه بأغلبية 61 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة.
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أخبار العالم العربي, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, الكنيست

نتنياهو يركض داخل الكنيست.. ما السبب؟... فيديو

19:26 GMT 15.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس 24 مارس 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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نشر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، شريط فيديو له وهو يركض داخل مبنى الكنيست.
وذكر نتنياهو في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس الثلاثاء، أنه فخور بركضه من أجل الإسرائيليين، وإن كانت كلمته تحمل أكثر من معنى.
وتحمل كلمة "أركض من أجلكم" التي قالها نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلي، معنيين، الأول هو الركض الفعلي وهو ما قام به فعليا، حيث نشر الفيديو وهو يركض داخل أروقة الكنيست، أما المعنى الآخر فهو الترشح وهو ما قصده على ما يبدو.
ومن جهتها، أوضحت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو، رئيس حزب الليكود المعارض، قد وبَّخ أعضاء حزبه مطالبا إياهم بتقديم تقرير إلى الكنيست والقاضي بمحاربة الائتلاف الحاكم في البلاد.
للمزيد: ناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو
وأوضحت القناة أن نتنياهو هدد بنشر أسماء أعضاء الكنيست من حزبه الذين لن ينصاعوا لأوامره، وسيتغيبون عن المناقشات والتصويت.
ويشار إلى أن نتنياهو يحاول إسقاط الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة نفتالي بينيت، والذي تغلب عليه بأغلبية 61 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة السابقة.
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