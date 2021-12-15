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هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022
هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022
أعلنت شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنتاج عدد قياسي من السيارات مع بداية العام المقبل 2022، حيث تكثف جهودها لتعويض... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T08:50+0000
2021-12-15T08:50+0000
مجتمع
منوعات
سيارات
شركة تويوتا
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وقالت تويوتا في بيان اليوم، إنها ستنتج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر.وأضافت الشركة "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار.وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.وكانت تويوتا، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، قد تأثرت بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/تويوتا-تمنح-ميزة-حصرية-لأصحاب-السيارات-المصنعة-في-عام-2018-والطرازات-اللاحقة-1053934327.html
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مجتمع, منوعات, سيارات, شركة تويوتا

هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022

08:50 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / HOANG DINH NAMمصنع تويوتا
مصنع تويوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / HOANG DINH NAM
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أعلنت شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنتاج عدد قياسي من السيارات مع بداية العام المقبل 2022، حيث تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص في الرقائق وقطع الغيار.
وقالت تويوتا في بيان اليوم، إنها ستنتج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر.
وأضافت الشركة "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار.

وأكدت تويوتا أنها ستواصل العمل مع الموردين لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، كما ستبذل أقصى جهد لضمان تسليم أكبر عدد ممكن من السيارات لعملائها في أقرب وقت ممكن.

وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.
تويوتا كامري 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
‏"تويوتا" تمنح ميزة حصرية لأصحاب السيارات المصنعة في عام 2018 والطرازات اللاحقة
أمس, 15:31 GMT
وكانت تويوتا، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، قد تأثرت بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.
وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.
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