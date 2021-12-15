هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022

وقالت تويوتا في بيان اليوم، إنها ستنتج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر.وأضافت الشركة "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار.وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.وكانت تويوتا، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، قد تأثرت بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.
أعلنت شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنتاج عدد قياسي من السيارات مع بداية العام المقبل 2022، حيث تكثف جهودها لتعويض توقف الإنتاج بسبب نقص في الرقائق وقطع الغيار.
وقالت تويوتا في بيان اليوم، إنها ستنتج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر. وأضافت الشركة "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار.
وأكدت تويوتا أنها ستواصل العمل مع الموردين لتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بها، كما ستبذل أقصى جهد لضمان تسليم أكبر عدد ممكن من السيارات لعملائها في أقرب وقت ممكن.
وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.