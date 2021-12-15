https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-انتهت-أزمة-قطع-الغيار-تويوتا-تعلن-أنها-ستنتج-عددا-قياسيا-من-السيارات-مع-بداية-2022-1053954926.html

هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022

هل انتهت أزمة قطع الغيار... "تويوتا" تعلن أنها ستنتج عددا قياسيا من السيارات مع بداية 2022

أعلنت شركة "تويوتا" عملاق صناعة السيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم إنتاج عدد قياسي من السيارات مع بداية العام المقبل 2022، حيث تكثف جهودها لتعويض... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T08:50+0000

2021-12-15T08:50+0000

2021-12-15T08:50+0000

مجتمع

منوعات

سيارات

شركة تويوتا

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وقالت تويوتا في بيان اليوم، إنها ستنتج 800 ألف سيارة على مستوى العالم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الشهر.وأضافت الشركة "سنسعى للوفاء بتوقعاتنا للإنتاج عند مستوى 9 ملايين سيارة" للعام المنتهي في 31 مارس/ آذار.وتمثل خطة الإنتاج لشهر يناير/ كانون الثاني زيادة بواقع 60 ألف سيارة مقارنة بالعام السابق.وكانت تويوتا، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث حجم الإنتاج، قد تأثرت بنقص قطع الغيار التي تنتجها مصانع في ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة كورونا.وذكرت الشركة هذا الأسبوع إن هذا النقص يجبرها على وقف بعض عمليات التصنيع في اليابان في ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني خسارة إنتاج 14000 سيارة في الشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/تويوتا-تمنح-ميزة-حصرية-لأصحاب-السيارات-المصنعة-في-عام-2018-والطرازات-اللاحقة-1053934327.html

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مجتمع, منوعات, سيارات, شركة تويوتا