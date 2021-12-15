هيئة حماية المستهلك الروسية تقيم مخاطر المرض الغامض في جنوب السودان

وقالت الهيئة لوكالة "سبوتنيك": "تراقب الهيئة الوضع في جنوب السودان عن كثب. وتتيح تدابير الحماية الصحية لأراضي روسيا الاتحادية حاليًا تجنب وصول الأمراض المعدية إلى البلد من البلدان الأفريقية، ولا سيما جنوب السودان (لا يوجد خط طيران مباشر بينهما). خطر انتشار المرض على أراضي روسيا الاتحادية غائب عمليا".أفادت محطة إذاعة جنوب السودان SABC نقلاً عن السلطات الصحية المحلية في إقليم جونغلي بشرق جنوب السودان، أن 89 شخصًا لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة بسبب مرض غير معروف. في الوقت نفسه، تعتقد السلطات المحلية أن عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات المرض أعلى بكثير مما هو معلن.ونقلت صحيفة "دايلي ميل" يوم أمس الثلاثاء، عن مصادر في منظمة الصحة العالمية أنها قد أرسلت بالفعل فريقًا من المتخصصين إلى جونغلي للتحقيق في الوضع خلال وقت قصير.وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أن الهيئة تراقب الوضع مع مرض غير معروف في جنوب السودان، ولا يوجد عمليا أي خطر لانتشاره في روسيا.
وقالت الهيئة لوكالة "سبوتنيك": "تراقب الهيئة الوضع في جنوب السودان عن كثب. وتتيح تدابير الحماية الصحية لأراضي روسيا الاتحادية حاليًا تجنب وصول الأمراض المعدية إلى البلد من البلدان الأفريقية، ولا سيما جنوب السودان (لا يوجد خط طيران مباشر بينهما). خطر انتشار المرض على أراضي روسيا الاتحادية غائب عمليا".
وتم تسجيل معظم الحالات في مناطق تعرضت مؤخرًا لأكبر فيضانات خلال الستين عامًا الماضية، والتي طالت أكثر من 700 ألف شخص، ومع ذلك، سجلت تحاليل الكوليرا نتيجة سلبية، مما أكد أن الفريق يتعامل مع مرض غير معروف.