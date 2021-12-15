https://arabic.sputniknews.com/20211215/وسائل-إعلام-طائرة-أوخوتنيك-الشبح-تفتح-فرصا-جديدة-أمام-الطيران-الروسي-1053949565.html

إعلام: طائرة "أوخوتنيك" الشبح تفتح فرصا جديدة أمام الطيران الروسي

إعلام: طائرة "أوخوتنيك" الشبح تفتح فرصا جديدة أمام الطيران الروسي

إن إنشاء نسخة جديدة من طائرة "أوخوتنيك" القتالية المسيرة، التي تم بناؤها باستخدام تقنية التخفي، يعني قفزة قوية إلى الأمام لصناعة الطيران في روسيا، حسبما كتبت... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T04:53+0000

2021-12-15T04:53+0000

2021-12-15T05:09+0000

رصد عسكري

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قام المحللون العسكريون توماس نيوديك وتايلر روجواي بتحليل الأخبار الأخيرة حول ظهور نسخة جديدة من الطائرة المسيرة الروسية من طراز "أوخوتنيك" إس-70 في مقالهم. 14 ديسمبر/ كانون الأول، في مصنع تشكالوف نوفوسيبيرسك للطيران، تم طرح أول نموذج طيران محسّن ل إس-70.وقال المؤلفون: "الإصدار الجديد من "أوخوتنيك" له ميزات في التصميم. تختلف إس-70 الجديدة عن النموذج الأولي من خلال الفوهة المسطحة النفاثة. وبفضل هذا، ستكون الطائرة المسيرة أقل وضوحًا في نطاقات الرادار والأشعة تحت الحمراء، مما يعني أن فعاليتها القتالية ستزيد".هناك عدد من الاختلافات الأخرى بين تصميم أوخوتنيك الجديدة والنموذج الأولي الأول. تكون الخطوط أكثر سلاسة، ويتم تقليل عدد اللحامات والمثبتات الموجودة على سطح الطائرة المسيرة."يمثل هذا الإصدار الأخير قفزة إلى الأمام في قدرة المصممين الروس على استخدام تكنولوجيا التخفي".وفقًا للخبراء الأمريكيين، من المرجح أن تصبح سرية الصياد الورقة الرابحة الرئيسية في سيناريو معركة جوية مستقبلية جنبًا إلى جنب مع مقاتلة مأهولة."الهدف، على ما يبدو، هو أن تعوض طائرة أوخوتنيك بعض أوجه القصور في التخفي الكامنة في سو-57. إنه أمر منطقي حقًا، بالنظر إلى حقيقة أن أوخوتنيك يجب أن تعمل جنبًا إلى جنب مع مقاتلة سو-57".وبحسب البوابة، فإن العمل على النسخة الشبح الجديدة من "أوخوتنيك" سيكون ذا فائدة كبيرة لصناعة الطيران الروسية ككل، حيث يعمل مصممو الطائرات الروسية على مشاريع لجيل جديد من الطائرات المقاتلة.يؤكد مؤلفو المقال: أن روسيا تكتسب بسرعة خبرة مفيدة في تشغيل الطائرات المسيرة. وفقًا للخبراء، تتمثل إحدى مزايا إس-70 في حجمها ووزن إقلاعها الأقصى الذي يتجاوز 20 طنًا.""ستتمتع هذه الطائرة بقدرة تحمل عالية جدًا مقترنة بحمل قتالي مثير للإعجاب".يعتقد الخبراء الأمريكيون أن ظهور طائرة مسيرة قتالية في ترسانة القوات الجوية الروسية سيفتح فرصًا جديدة بشكل أساسي للجيش الروسي. لا يستبعد المحللون في The Drive اهتمام العديد من البلدان بـ "أوخوتنيك" الجديدة، الذتي تم بناؤه باستخدام تقنيات التخفي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري