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https://arabic.sputniknews.com/20211215/وفاة-الأخ-الأصغر-لمؤسس-جمهورية-كوريا-الشمالية-1053952088.html
وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية
وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية
توفي كيم يونغ جو، الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، عن عمر يناهز 100 عام. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T07:40+0000
2021-12-15T07:40+0000
2021-12-15T07:40+0000
العالم
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في عهد كيم إيل سونغ، شغل جو منصبا مهما في الحزب حتى حل محله كيم جونغ إيل في عام 1973. لمدة 20 عاما بعد ذلك، لم يشارك كيم يونغ جو فعليا في السياسة.في عام 1993، عاد إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس الدولة، وفي عام 2009 انتخب نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية
توفي كيم يونغ جو، الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، عن عمر يناهز 100 عام.
في عهد كيم إيل سونغ، شغل جو منصبا مهما في الحزب حتى حل محله كيم جونغ إيل في عام 1973. لمدة 20 عاما بعد ذلك، لم يشارك كيم يونغ جو فعليا في السياسة.
في عام 1993، عاد إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس الدولة، وفي عام 2009 انتخب نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.