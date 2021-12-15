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https://arabic.sputniknews.com/20211215/ياسين-براهيمي-المواجهة-أمام-قطر-ستكون-صعبة-1054032136.html
ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
علق مهاجم المنتخب الجزائري ياسين براهيمي عن المواجهة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من كأس العرب، مؤكدا أن المقابلة ستكون صعبة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:44+0000
2021-12-15T14:44+0000
2021-12-15T14:44+0000
رياضة
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وقال براهيمي في حوار مع قنوات "بين سبورت" القطرية: "الجميع جاهز في المنتخب، ندرك أن المباراة كبيرة وصعبة، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل إلى النهائي".وأضاف مهاجم"الخضر": "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد، ويبقى هدفنا الأساسي في هذه البطولة، هو التتويج بالكأس".وأشاد براهيمي بالتنظيم الجيد لبطولة كأس العرب، وبجودة الملاعب، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-0، فيما بلغ المنتخب الجزائري الدور ذاته بعدما حقق الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/قائد-منتخب-قطر-هدفنا-تجاوز-الجزائر-للاقتراب-من-التتويج-1053886293.html
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رياضة
ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
علق مهاجم المنتخب الجزائري ياسين براهيمي عن المواجهة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من كأس العرب، مؤكدا أن المقابلة ستكون صعبة.
وقال براهيمي في حوار مع قنوات "بين سبورت" القطرية: "الجميع جاهز في المنتخب، ندرك أن المباراة كبيرة وصعبة، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل إلى النهائي".
وأضاف مهاجم"الخضر": "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد، ويبقى هدفنا الأساسي في هذه البطولة، هو التتويج بالكأس".
وأشاد براهيمي بالتنظيم الجيد لبطولة كأس العرب، وبجودة الملاعب، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.
هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-0، فيما بلغ المنتخب الجزائري الدور ذاته بعدما حقق الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.