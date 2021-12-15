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بث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر
https://arabic.sputniknews.com/20211215/ياسين-براهيمي-المواجهة-أمام-قطر-ستكون-صعبة-1054032136.html
ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة
علق مهاجم المنتخب الجزائري ياسين براهيمي عن المواجهة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من كأس العرب، مؤكدا أن المقابلة ستكون صعبة. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T14:44+0000
2021-12-15T14:44+0000
رياضة
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وقال براهيمي في حوار مع قنوات "بين سبورت" القطرية: "الجميع جاهز في المنتخب، ندرك أن المباراة كبيرة وصعبة، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل إلى النهائي".وأضاف مهاجم"الخضر": "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد، ويبقى هدفنا الأساسي في هذه البطولة، هو التتويج بالكأس".وأشاد براهيمي بالتنظيم الجيد لبطولة كأس العرب، وبجودة الملاعب، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-0، فيما بلغ المنتخب الجزائري الدور ذاته بعدما حقق الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/قائد-منتخب-قطر-هدفنا-تجاوز-الجزائر-للاقتراب-من-التتويج-1053886293.html
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رياضة

ياسين براهيمي: المواجهة أمام قطر ستكون صعبة

14:44 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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علق مهاجم المنتخب الجزائري ياسين براهيمي عن المواجهة أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي من كأس العرب، مؤكدا أن المقابلة ستكون صعبة.
وقال براهيمي في حوار مع قنوات "بين سبورت" القطرية: "الجميع جاهز في المنتخب، ندرك أن المباراة كبيرة وصعبة، وسنفوز إن شاء الله ونتأهل إلى النهائي".
منتخب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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13 ديسمبر, 12:34 GMT
وأضاف مهاجم"الخضر": "وجودنا في نصف النهائي أمر جيد، ويبقى هدفنا الأساسي في هذه البطولة، هو التتويج بالكأس".
وأشاد براهيمي بالتنظيم الجيد لبطولة كأس العرب، وبجودة الملاعب، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.
هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-0، فيما بلغ المنتخب الجزائري الدور ذاته بعدما حقق الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مصر 0 تونس 0 في نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر14:24 GMT
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