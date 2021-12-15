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https://arabic.sputniknews.com/20211215/يمكنه-تدمير-القوارب-والطائرات-المسيرة-أمريكا-تختبر-سلاح-ليزر-في-خليج-عدن-1054050077.html
يدمر القوارب والطائرات المسيرة... أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن
يدمر القوارب والطائرات المسيرة... أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن
أعلنت البحرية الأمريكية اختبار سلاح ليزر جديد في منطقة خليج عدن، مشيرة إلى أنه قادر على تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية بينها الطائرات المسيرة الـ... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:11+0000
2021-12-15T15:11+0000
2021-12-15T15:41+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهدف من تطوير هذا السلاح هو التصدي للأهداف العائمة التي يمكن أن تستهدف الوحدات البحرية في الشرق الأوسط وخاصة القوارب المفخخة.ولفتت الوكالة إلى أن السلاح الجديد تحمله السفينة الحربية "يو إس إس بورتلاند"، مشيرا إلى أنها قامت بإطلاقه نحو أحد الأهداف الذي تم تدميره بنجاح.وتم إجراء الاختبار في نطاق عمل الأسطول الخامس الأمريكي، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أنه تم استخدام سلاح الليزر العام الماضي لإسقاط طائرة مسيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
يدمر القوارب والطائرات المسيرة... أمريكا تختبر سلاح ليزر في خليج عدن 15:11 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 15:41 GMT 15.12.2021)
أعلنت البحرية الأمريكية اختبار سلاح ليزر جديد في منطقة خليج عدن، مشيرة إلى أنه قادر على تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية بينها الطائرات المسيرة الـ "درونز".
ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهدف من
تطوير هذا السلاح
هو التصدي للأهداف العائمة التي يمكن أن تستهدف الوحدات البحرية في الشرق الأوسط وخاصة القوارب المفخخة.
ولفتت الوكالة إلى أن
السلاح الجديد
تحمله السفينة الحربية "يو إس إس بورتلاند"، مشيرا إلى أنها قامت بإطلاقه نحو أحد الأهداف الذي تم تدميره بنجاح.
وتم إجراء الاختبار في نطاق عمل الأسطول الخامس الأمريكي، وفقا للوكالة، التي أشارت إلى أنه تم استخدام
سلاح الليزر
العام الماضي لإسقاط طائرة مسيرة.