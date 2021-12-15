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الولايات المتحدة تختبر صاروخ "الهيمنة الكاملة" في حال الحرب مع الصين
الولايات المتحدة تختبر صاروخ "الهيمنة الكاملة" في حال الحرب مع الصين
انهت شركة الدفاع الأمريكية Raytheon Missiles & Defense اختبارات صاروخ AIM-120 الحديث، حسب بوابة "درايف". 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T05:10+0000
2021-12-15T05:40+0000
رصد عسكري
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صاروخ (AIM-120) هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط ​​يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين. أجرى متخصصو الشركة عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي.وذكرت بوابة (The Drive): "تزيد أجهزة F3R الجديدة، بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام SIP-3F في خوارزمياته المتقدمة. وكل هذا يزيد من الفعالية الإجمالية للصاروخ".
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رصد عسكري

الولايات المتحدة تختبر صاروخ "الهيمنة الكاملة" في حال الحرب مع الصين

05:10 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 05:40 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / Joe Skipperطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Joe Skipper
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انهت شركة الدفاع الأمريكية Raytheon Missiles & Defense اختبارات صاروخ AIM-120 الحديث، حسب بوابة "درايف".
صاروخ (AIM-120) هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط ​​يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين. أجرى متخصصو الشركة عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي.
وذكرت بوابة (The Drive): "تزيد أجهزة F3R الجديدة، بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام SIP-3F في خوارزمياته المتقدمة. وكل هذا يزيد من الفعالية الإجمالية للصاروخ".
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