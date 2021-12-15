الولايات المتحدة تختبر صاروخ "الهيمنة الكاملة" في حال الحرب مع الصين

صاروخ (AIM-120) هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين. أجرى متخصصو الشركة عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي.وذكرت بوابة (The Drive): "تزيد أجهزة F3R الجديدة، بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام SIP-3F في خوارزمياته المتقدمة. وكل هذا يزيد من الفعالية الإجمالية للصاروخ".
انهت شركة الدفاع الأمريكية Raytheon Missiles & Defense اختبارات صاروخ AIM-120 الحديث، حسب بوابة "درايف".
صاروخ (AIM-120) هو صاروخ جو-جو بمدى متوسط يفترض أن يكون سلاحًا فتاكا في حال نشوب حرب مع الصين. أجرى متخصصو الشركة عددًا من تحديثات الأسلحة، بما في ذلك أنظمة التوجيه، والتي سيتم تحسينها بشكل أكبر للقتال الجوي.
وذكرت بوابة (The Drive): "تزيد أجهزة F3R الجديدة، بما في ذلك لوحات الدوائر المطبوعة ومكونات قسم التحكم، بشكل كبير من قوة المعالجة التي يستخدمها نظام SIP-3F في خوارزمياته المتقدمة. وكل هذا يزيد من الفعالية الإجمالية للصاروخ".