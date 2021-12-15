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12 تطبيقا على هاتفك تسرق البيانات البنكية
12 تطبيقا على هاتفك تسرق البيانات البنكية
حذر تقرير صادر عن شركة "ثريت فابريك" من مجموعة تطبيقات خبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، وتتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T13:05+0000
2021-12-15T13:06+0000
تطبيقات
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وقال موقع"cnet" التقني، إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم عن 12 تطبيقا مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية العاملين.وتسرق هذه التطبيقات البيانات البنكية عن طريق مراقبة وتسجيل لوحة المفاتيح حال استخدامها عبر هواتف الضحايا، ومن المؤسف معرفة أن مثل هذه التطبيقات تم تحميلها نحو 300 ألف مرة حتى الآن.وخدع مطورو تلك التطبيقات المستخدمين عن طريق تقديم تطبيقات تبدو شرعية ولا تحتوي برامج ضارة، وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات تطلبت من المستخدم تحديثها، وهنا يتم تثبيت البرنامج الخبيثة، وشملت قائمة هذا النوع من التطبيقات الآتي:
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تطبيقات

12 تطبيقا على هاتفك تسرق البيانات البنكية

13:05 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 13:06 GMT 15.12.2021)
© AP Photo / Andy Wongتطبيقات للهواتف الذكية
تطبيقات للهواتف الذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Andy Wong
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حذر تقرير صادر عن شركة "ثريت فابريك" من مجموعة تطبيقات خبيثة يتم تحميلها على الهواتف الذكية المدعومة بنظام أندرويد، وتتسبب في سرقة البيانات البنكية للمستخدمين.
وقال موقع"cnet" التقني، إن باحثي الشركة كشفوا في تقريرهم عن 12 تطبيقا مصممة لسرقة كلمات مرور الحسابات البنكية عبر الإنترنت وأكواد المصادقة الثنائية العاملين.
وتسرق هذه التطبيقات البيانات البنكية عن طريق مراقبة وتسجيل لوحة المفاتيح حال استخدامها عبر هواتف الضحايا، ومن المؤسف معرفة أن مثل هذه التطبيقات تم تحميلها نحو 300 ألف مرة حتى الآن.
وخدع مطورو تلك التطبيقات المستخدمين عن طريق تقديم تطبيقات تبدو شرعية ولا تحتوي برامج ضارة، وبمجرد تثبيت تلك التطبيقات تطلبت من المستخدم تحديثها، وهنا يتم تثبيت البرنامج الخبيثة، وشملت قائمة هذا النوع من التطبيقات الآتي:
Two Factor Authenticator
Protection Guard
QR CreatorScanner
Master Scanner Live
QR Scanner 2021
QR Scanner
PDF Document Scanner - Scan to PDF
PDF Document Scanner
PDF Document Scanner Free
CryptoTracker
Gym and Fitness Trainer
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