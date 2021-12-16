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https://arabic.sputniknews.com/20211216/آر-تي-تطلق-قناة-إخبارية-جديدة-باللغة-الألمانية-على-مدار-الساعة-1054066208.html
"آر تي" تطلق قناة إخبارية جديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة
"آر تي" تطلق قناة إخبارية جديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة
أعلنت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بأنه سيتم إطلاق قناة "آر تي - دي" الإخبارية الجديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T05:30+0000
2021-12-16T05:51+0000
روسيا
سحب ترخيص آرتي
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وقالت سيمونيان: "المحاولات لإعاقة عملنا في ألمانيا لا تزال مستمرة، لم نقابل مثلها في أي بلد في العالم. وفي نفس الوقت، كان الجمهور الألماني ممتناً جداً. يتضح ذلك من خلال مؤشرات "آر تي - دي"، على الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، التي جرى التمكن من تحقيقها دون إطلاق القناة التلفزيونية على هذا النحو. سنبذل قصارى جهدنا كي لا نخيب آمال جمهورنا باللغة الألمانية".وسيتم توسيع البث إلى أوروبا، بما في ذلك وإلى البلدان التي يحتمل أن يكون جمهورها ناطق باللغة الألمانية - ألمانيا والنمسا وسويسرا. وستبث القناة البرنامج التحليلي" فاسبندر ووش" (أسبوع فاسبندر)، مع الصحفي الألماني الشهير توماس فسبندر، وبرنامج الطهي والسياسي "بوتاتوفيلموس" (البطاطا المهروسة) مع مقدمة البرنامج تسوكينا غرونو، إلى جانب برامج حوارية وأفلام وثائقية أخرى.وفي وقت سابق انضم إلى فريق "آر تي - دي"، مدير الإعلام والمنتج والكاتب الألماني المعروف، أوليفر بريندل.وقالت مديرة قناة "آر تي- دي"، دينارا توكتوسونوفا: "نرى اهتماماً متزايداً بـ قناة RT في ألمانيا، يسعدنا أنه الآن ليس فقط يمكن قراءة المحتوى الخاص بنا والاستماع فحسب، بل ويمكن مشاهدته أيضاً. يهتم مُشاهدنا بكيفية الحياة في روسيا حالياً، وكيف تبدو من الداخل".وتقع استوديوهات الأخبار التابعة للقناة في موسكو وبرلين. وستقوم "آر تي - دي"، ببث الأخبار الحية والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية.وتم إطلاق قناة "آر تي"، باللغة الألمانية في عام 2014 عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الآن "آر تي - دي"، هي رقم واحد بين الوسائط الناطقة باللغة الألمانية من حيث عدد التفاعلات على فيسبوك، وعلى مدار الإثني عشر شهراً الماضية، متجاوزة بذلك "بيلد" و "شبيغيل" و "زد إف"و (تاغيسشاو)، وذلك بحسب بيانات (كراود تانغلي).وسبق إطلاق "آر تي - دي"، في ألمانيا هجوم غير مسبوق من قبل السلطات الألمانية ووسائل الإعلام. وفي تقرير وزارة الداخلية حول عمل مكافحة التجسس الألمانية في عام 2020 ، تم ذكر "آر تي"، في قسم "التجسس وأنشطة استخباراتية أخرى". في ذلك الوقت، قال رئيس البوندستاغ ولفغانغ شوبله: "بمساعدة قناة "آر تي" تحاول موسكو التلاعب عمداً بالألمان من أصول روسية". ووفقاً لتقييم أجرته خبيرة أوروبا الشرقية سوزان سبان، فإن قوة وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا آخذة في الازدياد.وتفوقت "آر تي - دي"، على "دويتشه فيله"، في عدد المشتركين على فيسبوك، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ".وأظهر استطلاع أجرته شركة" ايبسوس" العالمية، بأن أكثر من 100 مليون شخص يتابع الشبكة في 47 دولة حول العالم. وحطمت الشبكة الرقم القياسي على موقع يوتوب، حيث وصل عدد المتابعين للقناة 10 مليارات شخص، وبهذا تخطت الوكالات الأكثر شهرة في العالم مثل "بي بي سي" و"سي إن إن" و"الجزيرة" و"يورونيوز" و"فوكس نيوز".
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روسيا, سحب ترخيص آرتي

"آر تي" تطلق قناة إخبارية جديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة

05:30 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 05:51 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورقناة "آر تي" في موسكو
قناة آر تي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية، مارغريتا سيمونيان، اليوم الخميس، بأنه سيتم إطلاق قناة "آر تي - دي" الإخبارية الجديدة باللغة الألمانية على مدار الساعة.
وقالت سيمونيان: "المحاولات لإعاقة عملنا في ألمانيا لا تزال مستمرة، لم نقابل مثلها في أي بلد في العالم. وفي نفس الوقت، كان الجمهور الألماني ممتناً جداً. يتضح ذلك من خلال مؤشرات "آر تي - دي"، على الموقع الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، التي جرى التمكن من تحقيقها دون إطلاق القناة التلفزيونية على هذا النحو. سنبذل قصارى جهدنا كي لا نخيب آمال جمهورنا باللغة الألمانية".

وسيتم توسيع البث إلى أوروبا، بما في ذلك وإلى البلدان التي يحتمل أن يكون جمهورها ناطق باللغة الألمانية - ألمانيا والنمسا وسويسرا. وستبث القناة البرنامج التحليلي" فاسبندر ووش" (أسبوع فاسبندر)، مع الصحفي الألماني الشهير توماس فسبندر، وبرنامج الطهي والسياسي "بوتاتوفيلموس" (البطاطا المهروسة) مع مقدمة البرنامج تسوكينا غرونو، إلى جانب برامج حوارية وأفلام وثائقية أخرى.
وفي وقت سابق انضم إلى فريق "آر تي - دي"، مدير الإعلام والمنتج والكاتب الألماني المعروف، أوليفر بريندل.
وقالت مديرة قناة "آر تي- دي"، دينارا توكتوسونوفا: "نرى اهتماماً متزايداً بـ قناة RT في ألمانيا، يسعدنا أنه الآن ليس فقط يمكن قراءة المحتوى الخاص بنا والاستماع فحسب، بل ويمكن مشاهدته أيضاً. يهتم مُشاهدنا بكيفية الحياة في روسيا حالياً، وكيف تبدو من الداخل".
وتقع استوديوهات الأخبار التابعة للقناة في موسكو وبرلين. وستقوم "آر تي - دي"، ببث الأخبار الحية والبرامج الحوارية والأفلام الوثائقية.
وتم إطلاق قناة "آر تي"، باللغة الألمانية في عام 2014 عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الآن "آر تي - دي"، هي رقم واحد بين الوسائط الناطقة باللغة الألمانية من حيث عدد التفاعلات على فيسبوك، وعلى مدار الإثني عشر شهراً الماضية، متجاوزة بذلك "بيلد" و "شبيغيل" و "زد إف"و (تاغيسشاو)، وذلك بحسب بيانات (كراود تانغلي).
وسبق إطلاق "آر تي - دي"، في ألمانيا هجوم غير مسبوق من قبل السلطات الألمانية ووسائل الإعلام. وفي تقرير وزارة الداخلية حول عمل مكافحة التجسس الألمانية في عام 2020 ، تم ذكر "آر تي"، في قسم "التجسس وأنشطة استخباراتية أخرى". في ذلك الوقت، قال رئيس البوندستاغ ولفغانغ شوبله: "بمساعدة قناة "آر تي" تحاول موسكو التلاعب عمداً بالألمان من أصول روسية". ووفقاً لتقييم أجرته خبيرة أوروبا الشرقية سوزان سبان، فإن قوة وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا آخذة في الازدياد.

وتفوقت "آر تي - دي"، على "دويتشه فيله"، في عدد المشتركين على فيسبوك، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ".
وأظهر استطلاع أجرته شركة" ايبسوس" العالمية، بأن أكثر من 100 مليون شخص يتابع الشبكة في 47 دولة حول العالم. وحطمت الشبكة الرقم القياسي على موقع يوتوب، حيث وصل عدد المتابعين للقناة 10 مليارات شخص، وبهذا تخطت الوكالات الأكثر شهرة في العالم مثل "بي بي سي" و"سي إن إن" و"الجزيرة" و"يورونيوز" و"فوكس نيوز".
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