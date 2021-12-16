أطباء يابانيون يجرون جراحة ناجحة لجنين قبل ولادته

ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء الطبيين اليابانيين قالت إنها نجحت في إجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه.وكان الجنين يعاني من مرض خلقي في القلب بحسب ما ذكره الأطباء الذين نفذوا الجراحة.وتضم مجموعة الخبراء أطباء من مركز صحة الأطفال وتطورهم، الذين أوضحوا أنه تم إجراء العملية الجراحية في شهر يوليو/ تموز الماضي.يذكر أن الجنين الذي خضع للجراحة هو في الأسبوع الـ 25 من الحمل أي أنه يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكمال نموه وولادته بصورة طبيعية.
نفذ أطباء يابانيون جراحة نادرة من نوعها لجنين لم يتجاوز عمره 7 أشهر، وتمكنوا من إتمام الجراحة بنجاح رغم وجوده داخل رحم الأم.
ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء الطبيين اليابانيين قالت إنها نجحت في إجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه.
وكان الجنين يعاني من مرض خلقي في القلب بحسب ما ذكره الأطباء الذين نفذوا الجراحة.
قالت مجموعة من الخبراء الطبيين #اليابانيين إنها نجحت بإجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه كان يعاني من مرض خلقي في القلب.وقالت مجموعة الخبراء التي تضم خبراء من مركز صحة الأطفال وتطورهم إن العملية الجراحية أجريت في يوليو/تموز على جنين في رحم أمه في الأسبوع 25 من الحمل. pic.twitter.com/FXUdgEDHVn