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أطباء يابانيون يجرون جراحة ناجحة لجنين قبل ولادته
أطباء يابانيون يجرون جراحة ناجحة لجنين قبل ولادته
نفذ أطباء يابانيون جراحة نادرة من نوعها لجنين لم يتجاوز عمره 7 أشهر، وتمكنوا من إتمام الجراحة بنجاح رغم وجوده داخل رحم الأم. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:24+0000
2021-12-16T10:24+0000
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ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء الطبيين اليابانيين قالت إنها نجحت في إجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه.وكان الجنين يعاني من مرض خلقي في القلب بحسب ما ذكره الأطباء الذين نفذوا الجراحة.وتضم مجموعة الخبراء أطباء من مركز صحة الأطفال وتطورهم، الذين أوضحوا أنه تم إجراء العملية الجراحية في شهر يوليو/ تموز الماضي.يذكر أن الجنين الذي خضع للجراحة هو في الأسبوع الـ 25 من الحمل أي أنه يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكمال نموه وولادته بصورة طبيعية.
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مجتمع, أخبار العالم الآن

أطباء يابانيون يجرون جراحة ناجحة لجنين قبل ولادته

10:24 GMT 16.12.2021
CC0 / pixabay.com / عملية جراحية
عملية جراحية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
CC0 / pixabay.com /
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نفذ أطباء يابانيون جراحة نادرة من نوعها لجنين لم يتجاوز عمره 7 أشهر، وتمكنوا من إتمام الجراحة بنجاح رغم وجوده داخل رحم الأم.
ذكرت ذلك صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مشيرة إلى أن مجموعة من الخبراء الطبيين اليابانيين قالت إنها نجحت في إجراء عملية لمعالجة جنين وهو في رحم أمه.
وكان الجنين يعاني من مرض خلقي في القلب بحسب ما ذكره الأطباء الذين نفذوا الجراحة.
وتضم مجموعة الخبراء أطباء من مركز صحة الأطفال وتطورهم، الذين أوضحوا أنه تم إجراء العملية الجراحية في شهر يوليو/ تموز الماضي.
يذكر أن الجنين الذي خضع للجراحة هو في الأسبوع الـ 25 من الحمل أي أنه يحتاج إلى نحو 3 أشهر لاستكمال نموه وولادته بصورة طبيعية.
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