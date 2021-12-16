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https://arabic.sputniknews.com/20211216/إدارة-بايدن-تحذر-أصحاب-الشركات-من-هجوم-سيبراني-محتمل-خلال-الأسابيع-القليلة-المقبلة-1054246715.html
إدارة بايدن تحذر أصحاب الشركات من هجوم سيبراني محتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة
إدارة بايدن تحذر أصحاب الشركات من هجوم سيبراني محتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة
أصدر كبار مسؤولي الأمن السيبراني في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، تحذيرا إلى قادة الأعمال وأصحاب ‏الشركات، من توخي الحذر من التعرض لهجمات... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T18:01+0000
2021-12-16T18:01+0000
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وأرسل مدير الإنترنت الوطني، كريس إنجليس، ومستشارة الأمن القومي للسايبر والتكنولوجيا الناشئة، آن نيوبيرغر، خطابا إلى المديرين التنفيذيين للشركات وقادة الأعمال، يسلطان الضوء فيه على ضرورة توخي الحذر من الهجمات السيبرانية في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. وكتب كل من إنجليس ونيوبرغر:وتابعا: "من الناحية التاريخية، فقد شهدنا حدوث اختراقات في الأعياد الوطنية، لأن المجرمين يعرفون أن مراكز العمليات الأمنية غالبا ما تعاني من نقص الموظفين، مما يؤخر اكتشاف الاختراقات".وأضافا: "وبعد العطلات على الرغم من ذلك، شهدنا العديد من الأحداث الأخيرة التي تسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية التي نواجهها جميعا، بسبب هشاشة البنية التحتية الرقمية، والتهديد الدائم لأولئك الذين قد يستخدمونها لأغراض ضارة".وأوصى كل من كريس إنجليس، وآن نيوبيرغر، من أجل منع الهجمات خلال موسم العطلات القادم، بأن تتخذ المؤسسات خطوات، بما في ذلك تصحيح الأنظمة الضعيفة، وتفويض المصادقة متعددة العوامل على الحسابات الحساسة، وزيادة تدريب الوعي الإلكتروني للموظفين، ونسخ البيانات احتياطيا، إلى جانب خطوات أخرى.وكتب المسؤولون: "في كثير من الحالات يخطط المجرمون ويبدأون فعليا في الاقتحام قبل العطلة نفسها، إذ يتسللون إلى الشبكة وينتظرون الوقت الأمثل لشن هجوم، لذلك من الضروري أن تدعو فريق قيادتك الآن لجعل منظمتك هدفا أكثر صعوبة للمجرمين".وأشار إنجليس ونيوبرغر، في تحذيرهما اليوم الخميس، إلى الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في مجال الأمن السيبراني، لكنهما شددا على أنه لا يزال من الممكن عمل المزيد، وقالا:وتم إصدار التحذير في خضم استجابة عالمية من قبل متخصصين في الأمن السيبراني للثغرة الأمنية في حزمة تسجيل "Apache log4j"، التي تم اكتشافها أواخر الأسبوع الماضي، والتي تركت المنظمات في جميع أنحاء العالم عرضة للاستغلال.ويعد هذا التحذير هو الأحدث من عدة تحذيرات صدرت عن البيت الأبيض قبل العطلات الأخيرة، بما في ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال وأسبوع عيد الشكر للعام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211112/إف-بي-آي-يحذر-الشركات-من-هجوم-محتمل-لـأشباح-إيرانية-تمتلك-معلومات-حساسة-1050686360.html
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إدارة بايدن تحذر أصحاب الشركات من هجوم سيبراني محتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة

18:01 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
البيت الأبيض
© REUTERS / Jim Bourg
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أصدر كبار مسؤولي الأمن السيبراني في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، تحذيرا إلى قادة الأعمال وأصحاب ‏الشركات، من توخي الحذر من التعرض لهجمات إلكترونية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.‏
وأرسل مدير الإنترنت الوطني، كريس إنجليس، ومستشارة الأمن القومي للسايبر والتكنولوجيا الناشئة، آن نيوبيرغر، خطابا إلى المديرين التنفيذيين للشركات وقادة الأعمال، يسلطان الضوء فيه على ضرورة توخي الحذر من الهجمات السيبرانية في الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. وكتب كل من إنجليس ونيوبرغر:

إن العطلات هي فرصة لقضاء بعض الوقت مع أحبائنا والاستمتاع ببعض الراحة التي نكتسبها عن جدارة، لكن لسوء الحظ لا يأخذ المهاجمون السيبرانيون عطلة، ومن الممكن أن يدمروا عطلتنا إذا لم نكن مستعدين ومحميين.

وتابعا: "من الناحية التاريخية، فقد شهدنا حدوث اختراقات في الأعياد الوطنية، لأن المجرمين يعرفون أن مراكز العمليات الأمنية غالبا ما تعاني من نقص الموظفين، مما يؤخر اكتشاف الاختراقات".
وأضافا: "وبعد العطلات على الرغم من ذلك، شهدنا العديد من الأحداث الأخيرة التي تسلط الضوء على المخاطر الاستراتيجية التي نواجهها جميعا، بسبب هشاشة البنية التحتية الرقمية، والتهديد الدائم لأولئك الذين قد يستخدمونها لأغراض ضارة".
قرصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2021
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وأوصى كل من كريس إنجليس، وآن نيوبيرغر، من أجل منع الهجمات خلال موسم العطلات القادم، بأن تتخذ المؤسسات خطوات، بما في ذلك تصحيح الأنظمة الضعيفة، وتفويض المصادقة متعددة العوامل على الحسابات الحساسة، وزيادة تدريب الوعي الإلكتروني للموظفين، ونسخ البيانات احتياطيا، إلى جانب خطوات أخرى.
وكتب المسؤولون: "في كثير من الحالات يخطط المجرمون ويبدأون فعليا في الاقتحام قبل العطلة نفسها، إذ يتسللون إلى الشبكة وينتظرون الوقت الأمثل لشن هجوم، لذلك من الضروري أن تدعو فريق قيادتك الآن لجعل منظمتك هدفا أكثر صعوبة للمجرمين".
وأشار إنجليس ونيوبرغر، في تحذيرهما اليوم الخميس، إلى الخطوات الكبيرة التي تم إحرازها في مجال الأمن السيبراني، لكنهما شددا على أنه لا يزال من الممكن عمل المزيد، وقالا:

يمكننا جميعا، ويجب علينا، أن نلعب دورا في تحسين الأمن السيبراني للأمة، لقد أنجزت حكومة أمريكا والقطاع الخاص الكثير معا في العام الماضي، ولدينا الكثير لنعمله في عام 2022 وما بعده.

وتم إصدار التحذير في خضم استجابة عالمية من قبل متخصصين في الأمن السيبراني للثغرة الأمنية في حزمة تسجيل "Apache log4j"، التي تم اكتشافها أواخر الأسبوع الماضي، والتي تركت المنظمات في جميع أنحاء العالم عرضة للاستغلال.
ويعد هذا التحذير هو الأحدث من عدة تحذيرات صدرت عن البيت الأبيض قبل العطلات الأخيرة، بما في ذلك قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال وأسبوع عيد الشكر للعام الحالي.
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