إسرائيل تعتقل فلسطينيين بتهمة التجسس على مواقع القبة الحديدية

القدس - سبوتنيك. أعلن ذلك جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان، اليوم الخميس.وقال البيان إن اعتقال الفلسطينيين "جاء نتيجة نشاط مشترك للشرطة وجهاز "الشاباك"، مشيرا إلى أن المعتقلين هم فلسطيني من غزة يحمل تصريح عمل تجاري في الداخل، بينما يحمل الآخر هوية إسرائيلية وله عائلة في غزة.وتابع بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي: "قامت حركة حماس بتشغيل الفلسطينيين في التجسس لصالحها على مواقع بطاريات القبة الحديدية ومواقع الجيش، مشيرا إلى أنهما عملا في "جمع معلومات وتصوير تجمعات الجنود في محطة الحافلات بعسقلان".وتشير إحصاءات مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين إلى أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين يصل إلى 4 آلاف و550 شخصا بينهم 32 أسيرة ونحو 170 قاصرا، إضافة إلى نحو 500 معتقل إداري.
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية اثنين من الفلسطينيين بتهمة التجسس وجمع المعلومات عن مواقع القبة الحديدية ومواقع عسكرية أخرى والعمل لصالح حركة "حماس" الفلسطينية.
القدس - سبوتنيك. أعلن ذلك جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في بيان، اليوم الخميس.
وقال البيان إن اعتقال الفلسطينيين "جاء نتيجة نشاط مشترك للشرطة وجهاز "الشاباك"، مشيرا إلى أن المعتقلين هم فلسطيني من غزة يحمل تصريح عمل تجاري في الداخل، بينما يحمل الآخر هوية إسرائيلية وله عائلة في غزة.
وتابع بيان جهاز الأمن العام الإسرائيلي: "قامت حركة حماس بتشغيل الفلسطينيين في التجسس لصالحها على مواقع بطاريات القبة الحديدية ومواقع الجيش، مشيرا إلى أنهما عملا في "جمع معلومات وتصوير تجمعات الجنود في محطة الحافلات بعسقلان".