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https://arabic.sputniknews.com/20211216/إصابة-4-سياح-روس-في-مدينة-شرم-الشيخ-1054227076.html
إصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ
إصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ
أعلنت السفارة الروسية في مصر إصابة 4 سياح روس في حادث طريق في مدينة شرم الشيخ، في مصر. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:44+0000
2021-12-16T13:44+0000
2021-12-16T13:44+0000
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وجاء في منشور للسفارة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "حسب المعلومات المتوفرة في صباح يوم 16 ديسمبر في منطقة مطار شرم الشيخ الدولي، وقع حادث حافلة تقل سائحين روس".وأوضحت أنه نتيجة الحادث "أصيب أربعة روس بجروح، ونقلوا على الفور إلى المستشفيات بالمدينة بإصابات طفيفة ومتوسطة".وأضافت: "يقوم القسم القنصلي بالسفارة الروسية بالقاهرة بمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا".
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أخبار روسيا, أخبار مصر الآن
إصابة 4 سياح روس في مدينة شرم الشيخ
أعلنت السفارة الروسية في مصر إصابة 4 سياح روس في حادث طريق في مدينة شرم الشيخ، في مصر.
وجاء في منشور للسفارة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "حسب المعلومات المتوفرة في صباح يوم 16 ديسمبر في منطقة مطار شرم الشيخ الدولي، وقع حادث حافلة تقل سائحين روس".
وأوضحت أنه نتيجة الحادث "أصيب أربعة روس بجروح، ونقلوا على الفور إلى المستشفيات بالمدينة بإصابات طفيفة ومتوسطة".
وأضافت: "يقوم القسم القنصلي بالسفارة الروسية بالقاهرة بمراقبة الوضع وتقديم المساعدة اللازمة لمواطنينا".