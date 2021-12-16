أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في البلاد نظموا إضرابًا عامًا وقطعوا الطرقات، مطالبين بدعم قطاع النقل البري.وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال نقيب موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا:موسكو تهدد بالرد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من برلينأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب".وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ألكسندر نوسوفيتش لـ"سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: نغم كباس
نناقش في حلقة "بلا قيود": إضراب لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان. والبحرين تتهم لبنان بترويج ادعاءات ضدها، روسيا تتوعد بالرد بالمثل لطرد دبلوماسيين من ألمانيا، مقتل جندي سوري في عدوان إسرائيلي، النساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخه، أيمن جادة يتحدث لـ"سبوتنيك" عن كأس العرب وواقع الكرة العربية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في البلاد نظموا إضرابًا عامًا وقطعوا الطرقات، مطالبين بدعم قطاع النقل البري.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال نقيب موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا:
"نحن ملتزمون بالبيان الذي قاله رئيس اتحادات النقل، الوضع صعب جداً والمواطن اللبناني يمر بفترة عصيبة وضيق شديد، وسبب ما آلت إليه الأمور هو الارتفاع الحاد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، لذلك يجب على المسؤولين تحديد سقف لسعر صرف الدولار، وإلغاء المنصات التي تتداوله بأسعار غير رسمية، ونحن نجري عدة اجتماعات لحل الأزمة ونأمل خيراً في المستقبل القريب".
موسكو تهدد بالرد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من برلين
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ألكسندر نوسوفيتش لـ"سبوتنيك":
"يبدو أن الحكومة الألمانية الجديدة تريد الدخول في حوار مع روسيا من موقع القوة، لذلك بدأوا بالفعل في توجيه الاتهامات. لم تكن تحتاج هذه الحكومة إلا إلى ذرائع لتبرير ما تبيّته ضد موسكو، فأخذت أول ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن من دون أي دليل مقنع باتهام الدولة الروسية في التورط بمقتل مواطن من جورجيا، إذا كانوا سيوجهون مثل هذه التهم الكبيرة، فأين الدليل؟، وأين البيانات الرسمية في هذا الشأن؟ لا يوجد أي شيء سوى موقف دبلوماسي، الغرض الوحيد منه (كما أراه) هو اتخاذ نبرة قاسية في علاقات برلين مع موسكو، وإعلان أن الحكومة الجديدة في حوار مع الكرملين وسوف تتصرف بشكل أكثر صرامة مقارنة بجميع الحكومات السابقة التي تشكلت في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل".