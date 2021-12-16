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إعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
إعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
ذكر موقع إلكتروني إسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن نيتها استئناف فتح قنصليتها في مدينة القدس المحتلة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:17+0000
2021-12-16T12:17+0000
القدس
أمريكا
فلسطين
إسرائيل
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وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف يسرائيل"، أمس الأربعاء، أن أمريكا قررت تجميد استئناف فتح قنصليتها في مدينة القدس المحتلة، والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين، بدعوى أن الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية بشأن استئناف فتح القنصلية أمام إسرائيل.ونقل الموقع على لسان مسؤول في البيت الأبيض، أن إسرائيل في مواجهة فعلية أمام إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما لا تريده واشنطن حيث لا ترغب في فتح جبهة خلاف ثانية مع تل أبيب.وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ولا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية يقضي بأن إدارة بايدن ماضية قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، وذلك رغم ما ذكره المصدر الأمريكي، من بدء مثل تجميد استئناف فتح القنصلية الأمريكية في القدس.لم يؤد قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في عام 2019 إلى إغلاق مبنى القنصلية الواقع في شارع أغرون في القدس الغربية تماما، حيث واصل الدبلوماسيون الأمريكيون العمل هناك، وإن كان ذلك تحت رعاية وحدة الشؤون الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثا.ورغم ذلك، فإن هذه الدائرة هي قسم فرعي من سفارة الولايات المتحدة في المدينة، والتي اعتبرها الفلسطينيون خفضا لمستوى علاقاتهم مع الولايات المتحدة.تابع المزيد من أخبار فلسطين اليوم على سبوتنيك
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القدس, أمريكا, فلسطين, إسرائيل

إعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة

12:17 GMT 16.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADالقنصلية الأمريكية في القدس
القنصلية الأمريكية في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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ذكر موقع إلكتروني إسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن نيتها استئناف فتح قنصليتها في مدينة القدس المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني "تايمز أوف يسرائيل"، أمس الأربعاء، أن أمريكا قررت تجميد استئناف فتح قنصليتها في مدينة القدس المحتلة، والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين، بدعوى أن الولايات المتحدة لا تريد فتح جبهة ثانية بشأن استئناف فتح القنصلية أمام إسرائيل.
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
إسرائيل تقدم اقتراحا بديلا لفتح القنصلية الأمريكية بالقدس
7 نوفمبر, 11:29 GMT
ونقل الموقع على لسان مسؤول في البيت الأبيض، أن إسرائيل في مواجهة فعلية أمام إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما لا تريده واشنطن حيث لا ترغب في فتح جبهة خلاف ثانية مع تل أبيب.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، ولا يزال الخط الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية يقضي بأن إدارة بايدن ماضية قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، وذلك رغم ما ذكره المصدر الأمريكي، من بدء مثل تجميد استئناف فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
لم يؤد قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في عام 2019 إلى إغلاق مبنى القنصلية الواقع في شارع أغرون في القدس الغربية تماما، حيث واصل الدبلوماسيون الأمريكيون العمل هناك، وإن كان ذلك تحت رعاية وحدة الشؤون الفلسطينية التي تم تشكيلها حديثا.
ورغم ذلك، فإن هذه الدائرة هي قسم فرعي من سفارة الولايات المتحدة في المدينة، والتي اعتبرها الفلسطينيون خفضا لمستوى علاقاتهم مع الولايات المتحدة.
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