https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-إسرائيلي-يبرز-السلاح-المؤثر-في-ترسانة-الدفاع-الإيرانية-1054242451.html

إعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية

إعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، عن السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T15:41+0000

2021-12-16T15:41+0000

2021-12-16T15:42+0000

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إسرائيل

إيران

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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية أن "حزب الله" اللبناني هو السلاح الأكثر تأثيرا في ترسانة الدفاع الإيرانية، خاصة في حال الهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن الحزب سيقوم بالرد من خلال الهجوم على كثير من المواقع الاستراتيجية في الداخل الإسرائيلي.وأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، وهي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران، أو ما أسمته الصحيفة باستعدادات "اليوم التالي".وعزت الصحيفة سلاح "حزب الله" اللبناني المؤثر في الترسانة الدفاعية الإيرانية لها إلى هذه المرحلة الثالثة، موضحة أن المراحل الرئيسية التي وضعتها إسرائيل من أجل الحرب المقبلة مع إيران، يجب أن تستعد لها البلاد بشكل كبير، خاصة وأنها بصدد إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، حيث تسارع إلى العمل على ذلك، رغم أنها لفتت إلى أن استكمال تلك التحضيرات أو التجهيزات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال من المحتمل إطالتها، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".للمزيد: غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيرانوشددت الصحيفة العبرية على أن الخطة الإسرائيلية المطروحة لمواجهة إيران في حرب شاملة، تقضي بمهاجمة منشآت نووية ومبان إضافية خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلا عن مواقع خاصة بالحرس الثوري، على أن تقوم باستهداف نظام الدفاع الجوي الإيراني، أولا، بهدف تقليص المخاطر على مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي.

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