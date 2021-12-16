تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-إسرائيل-تحضر-لحرب-شاملة-مع-إيران-هل-يستمر-أثرها-لسنوات؟-1054135221.html
إعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
إعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لحرب شاملة مع إيران، يستمر أثرها لسنوات طويلة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:31+0000
2021-12-16T12:31+0000
عالم
إسرائيل
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102632/23/1026322385_0:151:5428:3204_1920x0_80_0_0_14aa65ffdd217b7ad5f7bb973a436c32.jpg
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وبأن إسرائيل تسارع من أجل إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.وأكدت الصحيفة أنه فور توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، توقفت إسرائيل عن مثل هذه العملية، خلال العقد الماضي، إلا أنها عادت إلى ملفات التحضير لحرب شاملة ضد إيران، وتسريع التحضير لها، رغم أن استكمال تلك التحضيرات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال إطالة الحرب، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".للمزيد: قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخيروأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، هي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/مسؤول-إيراني-بلادنا-كانت-ضحية-للهجمات-الإلكترونية-الأمريكية-والصهيونية-1053944298.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102632/23/1026322385_478:0:4951:3355_1920x0_80_0_0_b43ece35742eae47b2274561c832d6d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عالم, إسرائيل, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

إعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟

12:31 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZمقاتلة F-15 الإسرائيلية
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لحرب شاملة مع إيران، يستمر أثرها لسنوات طويلة.
ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وبأن إسرائيل تسارع من أجل إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مسؤول إيراني: بلادنا كانت ضحية للهجمات الإلكترونية الأمريكية والصهيونية
14 ديسمبر, 20:05 GMT
وأكدت الصحيفة أنه فور توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، توقفت إسرائيل عن مثل هذه العملية، خلال العقد الماضي، إلا أنها عادت إلى ملفات التحضير لحرب شاملة ضد إيران، وتسريع التحضير لها، رغم أن استكمال تلك التحضيرات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.
وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال إطالة الحرب، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".
للمزيد: قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخير
وأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، هي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:00 GMTعدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
13:00 GMTما هو أبرز حدث في العالم عام 2021؟
12:56 GMTانطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز
12:55 GMTأردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
12:51 GMTالسجن مدى الحياة لرجل دهس عشرات الأشخاص بسيارته في ألمانيا
12:49 GMTالخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة
12:49 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية
12:44 GMTكيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين
12:41 GMT"البيشمركة" تغلق معبرا نهريا يستخدمه الجيش الأمريكي لتهريب النفط المسروق من سوريا
12:34 GMTبلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
12:32 GMTروسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
12:31 GMTإعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
12:30 GMT140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
12:28 GMTطريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
12:23 GMTتونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
12:22 GMTعلماء روس يكتشفون رواسب جليدية ضخمة على سطح المريخ
12:17 GMTإعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
12:15 GMTأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
12:01 GMTمرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"
11:59 GMTالكونغو تعلن نهاية تفشي فيروس إيبولا