https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-إسرائيل-تحضر-لحرب-شاملة-مع-إيران-هل-يستمر-أثرها-لسنوات؟-1054135221.html

إعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟

إعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟

أفادت صحيفة عبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لحرب شاملة مع إيران، يستمر أثرها لسنوات طويلة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T12:31+0000

2021-12-16T12:31+0000

2021-12-16T12:31+0000

عالم

إسرائيل

الاتفاق النووي الإيراني

إيران

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ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، لن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، وبأن إسرائيل تسارع من أجل إعادة التحضير لمثل هذه الحرب الشاملة.وأكدت الصحيفة أنه فور توقيع الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، توقفت إسرائيل عن مثل هذه العملية، خلال العقد الماضي، إلا أنها عادت إلى ملفات التحضير لحرب شاملة ضد إيران، وتسريع التحضير لها، رغم أن استكمال تلك التحضيرات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى.وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال إطالة الحرب، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".للمزيد: قائد عسكري إسرائيلي سابق يدعو بلاده لمهاجة إيران دون أي تأخيروأكدت الصحيفة العبرية أن الحرب على إيران يلزم لها البدء في 3 مراحل رئيسة متتالية، هي المرحلة السابقة للهجوم على إيران، والهجوم نفسه، فيما تأتي الاستعدادات لتداعيات هذا الهجوم الإسرائيلي كاستعداد ثالث للحرب على إيران.

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