https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-المغرب-وإسرائيل-يعتزمان-إنشاء-مصنعين-للطائرات-المسيرة-في-المملكةّ-1054240463.html

إعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة

إعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة

كشف موقع إلكتروني أن إسرائيل والمغرب وقّعا على اتفاق يقضي بإنشاء مصنعين مغربيين متخصصين في صناعة الطائرات العسكرية المسيّرة. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T14:48+0000

2021-12-16T14:48+0000

2021-12-16T15:02+0000

إسرائيل

أخبار المغرب اليوم

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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS، اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية أن من بين بنود هذا الاتفاق تدشين مصنعين في المغرب بهدف تصنيع طائرات مسيرة هجومية، كما تقوم بعمل المراقبة لجمع المعلومات عن بعد، وأن هذا الاتفاق المشترك لن يتوقف عند حد هذين المصنعين فقط.ويتضمن الاتفاق بين البلدين نقل التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية إلى المغرب للتصنيع في مرحلة تأتي في أعقاب حصول المملكة على عدد من المعدات والآليات العسكرية الإسرائيلية الخاصة بالدفاع والهجوم معا.وذكر الموقع الإلكتروني أن المغرب تسلم، أخيرا، أنظمة دفاعية مضادة للطائرات العسكرية المسيرة، والتي تنتمي إلى نظام "Skyblock Dome" الدفاعي الإسرائيلي.ويقضي الاتفاق العسكري بين الجانبين، الإسرائيلي والمغربي، على حصول المملكة على نظام صواريخ أرض – جو متوسط المدى، من نوع "باراك 8"، والخاص بمواجهة أي نوع من التهديدات المحمولة جوا، سواء كانت مروحيات أو طائرات، أو صواريخ مضادة للسفن أو طائرات المسيرة، وكذلك أو صواريخ الرحلات البحرية.وكانت العلاقات قد عادت بين المغرب وإسرائيل، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، من خلال اتفاق ثلاثي انضمت إليه أمريكا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

https://arabic.sputniknews.com/20211205/التعاون-بين-إسرائيل-والمغرب-ما-حقيقة-بناء-قواعد-عسكرية-بالقرب-من-سبتة-ومليلة--1053599483.html

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إسرائيل, أخبار المغرب اليوم