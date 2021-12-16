https://arabic.sputniknews.com/20211216/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-أكثر-من-1700-دولار-للألف-متر-مكعب-1054245663.html

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعها متجاوزة نسبة بنحو 10 في المئة، ليبلغ السعر لكل ألف متر مكعب أكثر من 1700 ألف دولار، وبحسب... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T17:08+0000

2021-12-16T17:08+0000

2021-12-16T17:11+0000

اقتصاد

أسعار النفط والغاز

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موسكو - سبوتنيك. وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة للغاز، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول 1540 دولارًا لكل ألف متر مكعب، عقب انخفاض الأسعار بوجه عام عند بداية التداول، حيث بلغ الحد الأدنى 1450 دولاراً، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع في نهاية التداول.واعتبارا من الساعة 19:15 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 1650 دولاراً لكل ألف متر مكعب؛ وقبل ذلك بدقائق وصل السعر إلى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 10 في المئة.وهناك توقع بأن يكون ارتفاع الأسعار، اليوم، في 16 كانون الأول/ديسمبر، مرتبطاً بتصريحات رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، يوخن هوهمان، بأن القرار بشأن "التيار الشمالي-2"، لن يتم اتخاذه على الأرجح، في النصف الأول من عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20211015/نوفاك-يوضح-سبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1050437236.html

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اقتصاد, أسعار النفط والغاز