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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعها متجاوزة نسبة بنحو 10 في المئة، ليبلغ السعر لكل ألف متر مكعب أكثر من 1700 ألف دولار، وبحسب... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T17:08+0000
2021-12-16T17:11+0000
اقتصاد
أسعار النفط والغاز
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موسكو - سبوتنيك. وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة للغاز، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول 1540 دولارًا لكل ألف متر مكعب، عقب انخفاض الأسعار بوجه عام عند بداية التداول، حيث بلغ الحد الأدنى 1450 دولاراً، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع في نهاية التداول.واعتبارا من الساعة 19:15 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 1650 دولاراً لكل ألف متر مكعب؛ وقبل ذلك بدقائق وصل السعر إلى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 10 في المئة.وهناك توقع بأن يكون ارتفاع الأسعار، اليوم، في 16 كانون الأول/ديسمبر، مرتبطاً بتصريحات رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، يوخن هوهمان، بأن القرار بشأن "التيار الشمالي-2"، لن يتم اتخاذه على الأرجح، في النصف الأول من عام 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211015/نوفاك-يوضح-سبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1050437236.html
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اقتصاد, أسعار النفط والغاز

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب

17:08 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 17:11 GMT 16.12.2021)
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Depositphotos / Alex1-3
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واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعها متجاوزة نسبة بنحو 10 في المئة، ليبلغ السعر لكل ألف متر مكعب أكثر من 1700 ألف دولار، وبحسب بيانات التداول في بورصة لندن "آي سي إي فيوتشرز".
موسكو - سبوتنيك. وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة للغاز، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي، عند افتتاح التداول 1540 دولارًا لكل ألف متر مكعب، عقب انخفاض الأسعار بوجه عام عند بداية التداول، حيث بلغ الحد الأدنى 1450 دولاراً، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع في نهاية التداول.
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2021
نوفاك يوضح سبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
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واعتبارا من الساعة 19:15 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 1650 دولاراً لكل ألف متر مكعب؛ وقبل ذلك بدقائق وصل السعر إلى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 10 في المئة.

وهناك توقع بأن يكون ارتفاع الأسعار، اليوم، في 16 كانون الأول/ديسمبر، مرتبطاً بتصريحات رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، يوخن هوهمان، بأن القرار بشأن "التيار الشمالي-2"، لن يتم اتخاذه على الأرجح، في النصف الأول من عام 2022.
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