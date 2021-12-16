وأكد الموقع الإلكتروني العبري "كيباه"، صباح اليوم الخميس، أن فتاة يهودية تبلغ من العمر 13 عاما، يشتبه بتعرضها للاختطاف في الأرجنتين، بعدما غادرت منزل عائلتها الكائن في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، بعد ظهر أمس، واختفت من وقتها.وأفاد الموقع الإلكتروني المحسوب على التيار الديني المتشدد، أن أحد الأشخاص من بوليفيا قدم نفسه على أنه شاب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، قد اتصل بالفتاة اليهودية، وطلب مقابلتها في بوينس آيرس، حيث تخوفت أو شككت الجالية اليهودية في الأرجنتين في احتمال القيام بعملية اختطاف.ولكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت، ظهر اليوم الخميس، أنه تم العثور على الفتاة اليهودية في بوليفيا سليمة، وهي بصحة جيدة وسليمة وفي طريقها للعودة إلى منزلها في الأرجنتين.ونقلت الصحيفة عن منظمة أمن المجتمع اليهودي (DAC) أنها تواصلت مع والد الفتاة في بوليفيا والذي أفاد بوجودها معه في بوليفيا، ولم تتعرض لأي حالات اختطاف.
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، العثور على فتاة إسرائيلية بعد الاشتباه في اختطافها بالأرجنتين.
وأكد الموقع الإلكتروني العبري "كيباه"، صباح اليوم الخميس، أن فتاة يهودية تبلغ من العمر 13 عاما، يشتبه بتعرضها للاختطاف في الأرجنتين، بعدما غادرت منزل عائلتها الكائن في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، بعد ظهر أمس، واختفت من وقتها.
وأفاد الموقع الإلكتروني المحسوب على التيار الديني المتشدد، أن أحد الأشخاص من بوليفيا قدم نفسه على أنه شاب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، قد اتصل بالفتاة اليهودية، وطلب مقابلتها في بوينس آيرس، حيث تخوفت أو شككت الجالية اليهودية في الأرجنتين في احتمال القيام بعملية اختطاف.
ولكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت، ظهر اليوم الخميس، أنه تم العثور على الفتاة اليهودية في بوليفيا سليمة، وهي بصحة جيدة وسليمة وفي طريقها للعودة إلى منزلها في الأرجنتين.
ونقلت الصحيفة عن منظمة أمن المجتمع اليهودي (DAC) أنها تواصلت مع والد الفتاة في بوليفيا والذي أفاد بوجودها معه في بوليفيا، ولم تتعرض لأي حالات اختطاف.