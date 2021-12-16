https://arabic.sputniknews.com/20211216/اشتباه-بتعرض-فتاة-إسرائيلية-للاختطاف-في-الأرجنتين-هل-توجه-أصابع-الاتهام-إلى-حزب-الله-أو-إيران؟-1054075424.html

العثور على فتاة إسرائيلية بعد الاشتباه في اختطافها بالأرجنتين

العثور على فتاة إسرائيلية بعد الاشتباه في اختطافها بالأرجنتين

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، العثور على فتاة إسرائيلية بعد الاشتباه في اختطافها بالأرجنتين. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T10:18+0000

2021-12-16T10:18+0000

2021-12-16T11:14+0000

أخبار حزب الله

الأرجنتين

إسرائيل

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1047312170_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_a24cd50f2af6e9f543acf76c2586a028.jpg

وأكد الموقع الإلكتروني العبري "كيباه"، صباح اليوم الخميس، أن فتاة يهودية تبلغ من العمر 13 عاما، يشتبه بتعرضها للاختطاف في الأرجنتين، بعدما غادرت منزل عائلتها الكائن في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، بعد ظهر أمس، واختفت من وقتها.وأفاد الموقع الإلكتروني المحسوب على التيار الديني المتشدد، أن أحد الأشخاص من بوليفيا قدم نفسه على أنه شاب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، قد اتصل بالفتاة اليهودية، وطلب مقابلتها في بوينس آيرس، حيث تخوفت أو شككت الجالية اليهودية في الأرجنتين في احتمال القيام بعملية اختطاف.ولكن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت، ظهر اليوم الخميس، أنه تم العثور على الفتاة اليهودية في بوليفيا سليمة، وهي بصحة جيدة وسليمة وفي طريقها للعودة إلى منزلها في الأرجنتين.ونقلت الصحيفة عن منظمة أمن المجتمع اليهودي (DAC) أنها تواصلت مع والد الفتاة في بوليفيا والذي أفاد بوجودها معه في بوليفيا، ولم تتعرض لأي حالات اختطاف.

https://arabic.sputniknews.com/20200721/الأمن-الإسرائيلي-يعلن-اعتقال-أفراد-خلية-خططت-لتنفيذ-عمليات-لصالح-حزب-الله-وإيران-1046065120.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار حزب الله, الأرجنتين, إسرائيل, إيران