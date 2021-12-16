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https://arabic.sputniknews.com/20211216/الإمارات-تتسلم-آخر-طلبية-من-طائرات-آيرباص-إيه-380-سوبر-جامبو-1054226414.html
الإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو
الإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو
تتسلم شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:39+0000
2021-12-16T13:39+0000
2021-12-16T13:39+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الطلبية "تنهي عصرا استمر 14 عاما، أصبح فيه هذا الطراز رمزا لأوروبا في القطاع على مستوى العالم، لكنه أخفق في تنفيذ الرؤية التجارية لمصمميه".ومن المقرر أن توقف إنتاج أكبر طائرة في العالم، والتي تتسع لما يقرب من 500 مقعد على طابقين، وذلك بعد تصنيع 272 منها مقارنة مع ألف أو أكثر كانت الشركة تتوقع تصنيعها من هذا الطراز.ويتم تسليم الطائرات، اليوم، لشركة طيران الإمارات، في مراسم بسيطة، بسبب قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وتركيز العلاقات العامة في الشركة في الوقت الراهن على الفوائد البيئية للطائرات الأصغر حجما.وتعد شركة طيران الإمارات، هي أكبر مشتر لطراز إيه 380، بفارق كبير عن غيرها من شركات الطيران.وذكرت "رويترز" أن الشركة الإماراتية ترى أن طائرات سوبر جامبو تملك القدرة على جذب الركاب، رغم أن إنتاجها سيتوقف.
https://arabic.sputniknews.com/20210810/كيف-تم-تصوير-إعلان-طيران-الإمارات-على-قمة-أعلى-برج-في-العالم؟-فيديو-1049814801.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو
تتسلم شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الطلبية "تنهي عصرا استمر 14 عاما، أصبح فيه هذا الطراز رمزا لأوروبا في القطاع على مستوى العالم، لكنه أخفق في تنفيذ الرؤية التجارية لمصمميه".
ومن المقرر أن توقف إنتاج أكبر طائرة في العالم، والتي تتسع لما يقرب من 500 مقعد على طابقين، وذلك بعد تصنيع 272 منها مقارنة مع ألف أو أكثر كانت الشركة تتوقع تصنيعها من هذا الطراز.
ويتم تسليم الطائرات، اليوم، لشركة طيران الإمارات، في مراسم بسيطة، بسبب قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وتركيز العلاقات العامة في الشركة في الوقت الراهن على الفوائد البيئية للطائرات الأصغر حجما.
وتعد شركة
طيران الإمارات
، هي أكبر مشتر لطراز إيه 380، بفارق كبير عن غيرها من شركات الطيران.
وذكرت "رويترز" أن الشركة الإماراتية ترى أن طائرات سوبر جامبو تملك القدرة على جذب الركاب، رغم أن إنتاجها سيتوقف.