https://arabic.sputniknews.com/20211216/الإمارات-تتسلم-آخر-طلبية-من-طائرات-آيرباص-إيه-380-سوبر-جامبو-1054226414.html

الإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو

الإمارات تتسلم آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو

تتسلم شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، آخر طلبية من طائرات آيرباص إيه 380 سوبر جامبو. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T13:39+0000

2021-12-16T13:39+0000

2021-12-16T13:39+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103824/65/1038246577_0:120:3501:2089_1920x0_80_0_0_6c374096b0d6ec9c8c913cdc67e9679c.jpg

وأفادت وكالة "رويترز" بأن هذه الطلبية "تنهي عصرا استمر 14 عاما، أصبح فيه هذا الطراز رمزا لأوروبا في القطاع على مستوى العالم، لكنه أخفق في تنفيذ الرؤية التجارية لمصمميه".ومن المقرر أن توقف إنتاج أكبر طائرة في العالم، والتي تتسع لما يقرب من 500 مقعد على طابقين، وذلك بعد تصنيع 272 منها مقارنة مع ألف أو أكثر كانت الشركة تتوقع تصنيعها من هذا الطراز.ويتم تسليم الطائرات، اليوم، لشركة طيران الإمارات، في مراسم بسيطة، بسبب قيود مكافحة جائحة "كوفيد-19"، وتركيز العلاقات العامة في الشركة في الوقت الراهن على الفوائد البيئية للطائرات الأصغر حجما.وتعد شركة طيران الإمارات، هي أكبر مشتر لطراز إيه 380، بفارق كبير عن غيرها من شركات الطيران.وذكرت "رويترز" أن الشركة الإماراتية ترى أن طائرات سوبر جامبو تملك القدرة على جذب الركاب، رغم أن إنتاجها سيتوقف.

https://arabic.sputniknews.com/20210810/كيف-تم-تصوير-إعلان-طيران-الإمارات-على-قمة-أعلى-برج-في-العالم؟-فيديو-1049814801.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم