https://arabic.sputniknews.com/20211216/البحرية-الأمريكية-تنقذ-5-مهربين-إيرانيين-في-سفينة-مشتعلة-قبالة-سواحل-عمان-1054076019.html

البحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان

البحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إنقاذ 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أن أحدهم لا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T10:45+0000

2021-12-16T10:45+0000

2021-12-16T10:58+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

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وقالت البحرية الأمريكية، إن الإيرانيين الخمسة الذين تم إنقاذهم من المركب تلقوا العلاج الطبي وتم تسليمهم للسلطات في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن القوات البحرية والقوات المتحالفة في المنطقة تقوم بدوريات لمكافحة المخدرات في جميع أنحاء الممرات المائية في الشرق الأوسط. لقطات مراقبة جوية، وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وأن العملية تمت في فترات مختلفة من 2020".وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا". وقالت الوزارة إن العملية "تمثل أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران.

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