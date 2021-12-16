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https://arabic.sputniknews.com/20211216/البحرية-الأمريكية-تنقذ-5-مهربين-إيرانيين-في-سفينة-مشتعلة-قبالة-سواحل-عمان-1054076019.html
البحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان
البحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان
أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إنقاذ 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أن أحدهم لا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:45+0000
2021-12-16T10:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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وقالت البحرية الأمريكية، إن الإيرانيين الخمسة الذين تم إنقاذهم من المركب تلقوا العلاج الطبي وتم تسليمهم للسلطات في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن القوات البحرية والقوات المتحالفة في المنطقة تقوم بدوريات لمكافحة المخدرات في جميع أنحاء الممرات المائية في الشرق الأوسط. لقطات مراقبة جوية، وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وأن العملية تمت في فترات مختلفة من 2020".وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا". وقالت الوزارة إن العملية "تمثل أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20200222/خفر-السواحل-الإيراني-يحتجز-سفينة-أجنبية-في-خليج-عمان-ويعتقل-طاقمها-1044633916.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

البحرية الأمريكية تنقذ 5 "مهربين إيرانيين" في سفينة مشتعلة قبالة سواحل عمان

10:45 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 10:58 GMT 16.12.2021)
© AFP 2021 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / RAWAD MADANAT
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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إنقاذ 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان، مشيرة إلى أن أحدهم لا يزال مفقودا.
وقالت البحرية الأمريكية، إن الإيرانيين الخمسة الذين تم إنقاذهم من المركب تلقوا العلاج الطبي وتم تسليمهم للسلطات في سلطنة عمان، مشيرة إلى أن القوات البحرية والقوات المتحالفة في المنطقة تقوم بدوريات لمكافحة المخدرات في جميع أنحاء الممرات المائية في الشرق الأوسط. لقطات مراقبة جوية،
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وأوضح البيان، أن البحارة الأمريكين ضبطوا أكثر من 1745 كغ (3850 رطلاً) من الحشيش، و500 كغ (1100 رطل) من الميثامفيتامين، و30 كغ (66 رطلاً) من الهيروين، وقدرت قيمة المخدرات المستعادة بحوالي 14.7 مليون دولار.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي، مصادرة أسلحة إيرانية من سفينتين ببحر العرب خلال عمليات أمنية بحرية روتينية.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "الأسلحة الإيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وأن العملية تمت في فترات مختلفة من 2020".

وقال البيان: "صادرنا 171 صاروخ أرض - جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية".

وأضاف البيان: "صادرت البحرية الأمريكية الأسلحة من سفينتين في بحر العرب أثناء قيامهما بعمليات أمنية بحرية روتينية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني قام بتدبير شحنات الأسلحة التي كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن".
وأشار البيان إلى "المنتجات البترولية الإيرانية صودرت من أربع ناقلات ترفع علمًا أجنبيًا في بحر العرب أو حوله أثناء توجهها إلى فنزويلا". وقالت الوزارة إن العملية "تمثل أكبر مصادرة حكومية على الإطلاق لشحنات الوقود والأسلحة من إيران".
يشار إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت، فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات عسكرية وأمنية في إيران.
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