الحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" نفي ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيال صدور قرار يقضي بحذف أجزاء من المناهج التعليمية الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام 2021-2022.وأكد المركز المصري تواصله مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مشددة على أنه لا صحة لإصدار قرارات بهذا الشأن.وأشارت الوزارة المصرية إلى التزام المدارس في كل المحافظات بتطبيق الخريطة الزمنية الخاصة بخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك دون حذف أي جزء منها.
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من حذف أجزاء من مناهج المرحلتين، الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" نفي ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيال صدور قرار يقضي بحذف أجزاء من المناهج التعليمية الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام 2021-2022.
وأشارت الوزارة المصرية إلى التزام المدارس في كل المحافظات بتطبيق الخريطة الزمنية الخاصة بخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول، وذلك دون حذف أي جزء منها.