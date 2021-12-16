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https://arabic.sputniknews.com/20211216/الخارجية-الإيرانية-الجزر-الثلاث-جزء-ثابت-من-بلادنا-1054226294.html
الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء ثابت من بلادنا
الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء ثابت من بلادنا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، إن جميع إجراءات بلاده في الجزر الثلاث تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:37+0000
2021-12-16T13:37+0000
إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تشدد بموقف بلاده الثابت والراسخ حيال الجزر الإيرانية الثلاث "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، بدعوى اعتبارها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية.وأكد خطيب زادة أن بلاده تعتبر أي مزاعم حول هذه الجزر الثلاث تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادتها الإقليمية، وتدينها بشدة، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر قد تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.وندد بالتدخل الخارجي في شؤون بلاده، حيث رفضه بأي شكل من الأشكال ولم ولن يكون له أي تأثير على الحقائق القانونية والتاريخية الموجودة، مشيرا إلى أنالحكومة الإيرانية الجديدة اعتبرت حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التفاعل والتعاون مع الجيران، مرحبة بالمبادرات الإيجابية في مجال تعزيز العلاقات القائمة على المبادئ والقواعد الدولية، بدعوى أنها جزء من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية.وجاءت تصريحات خطيب زادة ردا على ما أسماه بـ"الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، والتي قال إنها لا أساس لها، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث قد تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20210908/قائد-البحرية-الإيرانية-يتفقد-جزيرة-متنازع-عليها-مع-الإمارات-1050085691.html
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إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء ثابت من بلادنا

13:37 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasserمناورات سعودية في مضيق هرمز
مناورات سعودية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، إن جميع إجراءات بلاده في الجزر الثلاث تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تشدد بموقف بلاده الثابت والراسخ حيال الجزر الإيرانية الثلاث "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، بدعوى اعتبارها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية.
صواريخ إيرانية خلال مناورات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2021
قائد البحرية الإيرانية يتفقد جزيرة طنب الكبرى "المتنازع عليها مع الإمارات"
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وأكد خطيب زادة أن بلاده تعتبر أي مزاعم حول هذه الجزر الثلاث تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادتها الإقليمية، وتدينها بشدة، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر قد تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.
وندد بالتدخل الخارجي في شؤون بلاده، حيث رفضه بأي شكل من الأشكال ولم ولن يكون له أي تأثير على الحقائق القانونية والتاريخية الموجودة، مشيرا إلى أن
الحكومة الإيرانية الجديدة اعتبرت حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التفاعل والتعاون مع الجيران، مرحبة بالمبادرات الإيجابية في مجال تعزيز العلاقات القائمة على المبادئ والقواعد الدولية، بدعوى أنها جزء من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية.
وجاءت تصريحات خطيب زادة ردا على ما أسماه بـ"الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، والتي قال إنها لا أساس لها، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث قد تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.
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