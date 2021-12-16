الخارجية الإيرانية: الجزر الثلاث جزء ثابت من بلادنا

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تشدد بموقف بلاده الثابت والراسخ حيال الجزر الإيرانية الثلاث "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، بدعوى اعتبارها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية.وأكد خطيب زادة أن بلاده تعتبر أي مزاعم حول هذه الجزر الثلاث تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادتها الإقليمية، وتدينها بشدة، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر قد تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.وندد بالتدخل الخارجي في شؤون بلاده، حيث رفضه بأي شكل من الأشكال ولم ولن يكون له أي تأثير على الحقائق القانونية والتاريخية الموجودة، مشيرا إلى أنالحكومة الإيرانية الجديدة اعتبرت حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التفاعل والتعاون مع الجيران، مرحبة بالمبادرات الإيجابية في مجال تعزيز العلاقات القائمة على المبادئ والقواعد الدولية، بدعوى أنها جزء من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية.وجاءت تصريحات خطيب زادة ردا على ما أسماه بـ"الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، والتي قال إنها لا أساس لها، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث قد تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، إن جميع إجراءات بلاده في الجزر الثلاث تمت بما يتفق مع الحقوق المشروعة والمتلائمة مع السيادة الوطنية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تشدد بموقف بلاده الثابت والراسخ حيال الجزر الإيرانية الثلاث "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، بدعوى اعتبارها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية.
وندد بالتدخل الخارجي في شؤون بلاده، حيث رفضه بأي شكل من الأشكال ولم ولن يكون له أي تأثير على الحقائق القانونية والتاريخية الموجودة، مشيرا إلى أن
الحكومة الإيرانية الجديدة اعتبرت حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التفاعل والتعاون مع الجيران، مرحبة بالمبادرات الإيجابية في مجال تعزيز العلاقات القائمة على المبادئ والقواعد الدولية، بدعوى أنها جزء من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية.
وجاءت تصريحات خطيب زادة ردا على ما أسماه بـ"الاتهامات الواردة في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي"، والتي قال إنها لا أساس لها، موضحا أن جميع إجراءات إيران في الجزر الثلاث قد تمّت بما يتفق مع الحقوق المشروعة.