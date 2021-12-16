الخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة

موسكو - سبوتنيك. وقال كروتسكيخ، في تقريره في الجلسة العامة للمؤتمر التاسع لعموم روسيا للخبراء في العلوم السياسية، الذي عقد في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، تحت عنوان "روسيا والنظام السياسي في عالم متغير: قيم ومؤسسات وآفاق مستقبلية": " الحرب مستمرة، وهي مستمرة بشكل مكثف للغاية، وذلك مهما قلنا إن كل هذا يعد مخفيا ومموها... أما في الواقع، فإن العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني مستمرة حقاً، بأبعادها الكاملة. وبصفة عامة، فإن وسائل الإعلام تقول الحقيقة: العمليات التي تحدث هي الحرب العالمية الثالثة، والمسألة القائمة أمامنا الآن هي مجرد مسألة حساب قيمة الأضرار وتحديد من هو الخاسر في نهاية المطاف وما هو الشكل الذي سيتخذه العالم نتيجة لهذه الحرب".ووفقا لكروتسكيخ، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع تجري بصعوبة بالغة جدا، ولكن روسيا تحاول التفاوض ليس فقط مع الولايات المتحدة فحسب، بل مع شركائها داخل الأمم المتحدة، من أجل التخفيف بطريقة ما من شدة العواقب المحتملة.
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي في مجال أمن المعلومات ومدير إدارة بوزارة الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، اليوم الخميس، بأن العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني تجري بأبعادها الكاملة، وهذه هي الحرب العالمية الثالثة، فعلياً، غير أن روسيا تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة سعياً منها إلى التخفيف من عواقبها.
موسكو - سبوتنيك. وقال كروتسكيخ، في تقريره في الجلسة العامة للمؤتمر التاسع لعموم روسيا للخبراء في العلوم السياسية، الذي عقد في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، تحت عنوان "روسيا والنظام السياسي في عالم متغير: قيم ومؤسسات وآفاق مستقبلية": " الحرب مستمرة، وهي مستمرة بشكل مكثف للغاية، وذلك مهما قلنا إن كل هذا يعد مخفيا ومموها... أما في الواقع، فإن العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني مستمرة حقاً، بأبعادها الكاملة. وبصفة عامة، فإن وسائل الإعلام تقول الحقيقة: العمليات التي تحدث هي الحرب العالمية الثالثة، والمسألة القائمة أمامنا الآن هي مجرد مسألة حساب قيمة الأضرار وتحديد من هو الخاسر في نهاية المطاف وما هو الشكل الذي سيتخذه العالم نتيجة لهذه الحرب".
ووفقا لكروتسكيخ، فإن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع تجري بصعوبة بالغة جدا، ولكن روسيا تحاول التفاوض ليس فقط مع الولايات المتحدة فحسب، بل مع شركائها داخل الأمم المتحدة، من أجل التخفيف بطريقة ما من شدة العواقب المحتملة.