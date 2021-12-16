الذخائر الروسية تسجل رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة بالرغم من العقوبات على موسكو

وذكرت قناة "أر بي كا" الروسية نقلا عن بيانات التجارة الخارجية لمكتب الإحصاء الأمريكي أن حجم الذخائر المصدرة من روسيا إلى الولايات المتحدة بلغت أرقاما قياسية هي الأولى من نوعها منذ تسعينيات القرن الماضي.وبحسب القناة، وجد التجار في روسيا والولايات المتحدة ثغرات ساهمت بتخطي العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على موسكو، والتي استطاعوا من خلالها زيادة حجم استيراد الذخائر النارية من روسيا.وأظهرت البيانات أنه استغرق عشرة أشهر فقط لتحديث الرقم القياسي بعد إيجاد الثغرة في العقوبات المتعلقة باستيراد الأسلحة الخفيفة والذخيرة من روسيا، حيث استوردت الشركات الأمريكية ما قيمته 157.9 مليون دولار من الذخائر النارية الروسية.وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2016 (148 مليون دولار للعام بأكمله) وتم كسره بفضل عمليات التسليم في أكتوبر 2021 مقابل 15.4 مليون دولار. كما بلغ تصدير الذخائر الروسية إلى الولايات المتحدة بالوزن نحو 6 آلاف طن.
وبحسب القناة، وجد التجار في روسيا والولايات المتحدة ثغرات ساهمت بتخطي العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على موسكو، والتي استطاعوا من خلالها زيادة حجم استيراد الذخائر النارية من روسيا.
وأظهرت البيانات أنه استغرق عشرة أشهر فقط لتحديث الرقم القياسي بعد إيجاد الثغرة في العقوبات المتعلقة باستيراد الأسلحة الخفيفة والذخيرة من روسيا، حيث استوردت الشركات الأمريكية ما قيمته 157.9 مليون دولار من الذخائر النارية الروسية.
وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2016 (148 مليون دولار للعام بأكمله) وتم كسره بفضل عمليات التسليم في أكتوبر 2021 مقابل 15.4 مليون دولار.
كما بلغ تصدير الذخائر الروسية إلى الولايات المتحدة بالوزن نحو 6 آلاف طن.