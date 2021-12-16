السجن مدى الحياة لرجل دهس عشرات الأشخاص بسيارته في ألمانيا

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الرجل اقتحم موكبا في أحد المهرجانات غربي ألمانيا.وقالت محطة تلفزيون "تاجسشاو" الألمانية إن الحادث وقع في بلدة فولكمارسن، غربي ألمانيا العام الماضي، مشيرة إلى أن 20 طفلا كانوا من بين المصابين.ووجهت المحكمة تهمة تعمد الاصطدام بحشد من الناس بسيارته بهدف قتلهم، بحسب الوكالة التي أشارت أن الرجل من سكان البلدة وعمره 31 عاما.ولفتت الوكالة إلى أن هذه التهمة الواردة في الحكم تعني أنه لن يخضع للمراجعة تلقائيا للحصول على إفراج مشروط بعد 15 عاما، مشيرة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة حول الحكم الذي أصدرته في هذا الشأن.
ووجهت المحكمة تهمة تعمد الاصطدام بحشد من الناس بسيارته بهدف قتلهم، بحسب الوكالة التي أشارت أن الرجل من سكان البلدة وعمره 31 عاما.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه التهمة الواردة في الحكم تعني أنه لن يخضع للمراجعة تلقائيا للحصول على إفراج مشروط بعد 15 عاما، مشيرة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة حول الحكم الذي أصدرته في هذا الشأن.