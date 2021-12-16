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https://arabic.sputniknews.com/20211216/السلع-الإيرانية-تحقق-مستوى-غير-مسبوق-في-الأسواق-الروسية--1054074055.html
السلع الإيرانية تحقق مستوى غير مسبوق في الأسواق الروسية
السلع الإيرانية تحقق مستوى غير مسبوق في الأسواق الروسية
أشارت بيانات لمصلحة الجمارك الروسية، نشرت اليوم الخميس، نمو واردات السلع الإيرانية إلى روسيا بنسبة 105 في المئة، خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2021 على أساس... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T09:51+0000
2021-12-16T09:51+0000
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وبحسب البيانات، كانت واردات روسيا من السلع الإيرانية قد لامست مستوى مليار دولار في الفترة المذكورة، فيما تخطت صادرات روسيا إلى إيران 2.5 مليار دولار، بحسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أنها المرة الأولى بتاريخ العلاقلات التجارية بين البلدين، تصل فيها صادرات المنتجات الإيرانية إلى روسيا مستوى مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/صحيفة-إيران-تراهن-على-قوة-اقتصادها-لتحمل-العقوبات-الاقتصادية-1053806561.html
https://arabic.sputniknews.com/20201212/لافروف-روسيا-هي-الدولة-الأكثر-دعما-لإيران-في-مواجهة-العقوبات-الغربية-الأحادية-1047483438.html
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روسيا, العالم, إيران

السلع الإيرانية تحقق مستوى غير مسبوق في الأسواق الروسية

09:51 GMT 16.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
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أشارت بيانات لمصلحة الجمارك الروسية، نشرت اليوم الخميس، نمو واردات السلع الإيرانية إلى روسيا بنسبة 105 في المئة، خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2021 على أساس سنوي.
وبحسب البيانات، كانت واردات روسيا من السلع الإيرانية قد لامست مستوى مليار دولار في الفترة المذكورة، فيما تخطت صادرات روسيا إلى إيران 2.5 مليار دولار، بحسب وكالة فارس الإيرانية.
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، طهران، إيران 14 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
صحيفة: إيران تراهن على قوة اقتصادها لتحمل العقوبات الاقتصادية
11 ديسمبر, 11:26 GMT
وأكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أنها المرة الأولى بتاريخ العلاقلات التجارية بين البلدين، تصل فيها صادرات المنتجات الإيرانية إلى روسيا مستوى مليار دولار.
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