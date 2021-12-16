https://arabic.sputniknews.com/20211216/السويد-تشدد-قيودها-ضد-كورونا-مع-ارتفاع-الإصابات-وتؤكد-نحتاج-إلى-المزيد-1054076783.html

السويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد

السويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد

شددت السلطات السويدية من قيودها ضد فيروس كورونا، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابات الأخيرة في البلاد. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T11:04+0000

2021-12-16T11:04+0000

2021-12-16T11:04+0000

السويد

سلالة كورونا الجديدة

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وحسب "رويترز" فقد اتخذت السلطات السويدية عددا من القيود، منها الحصول على تصريح لقاح لعبور الحدود من الزائرين من دول الشمال الأوروبي الأخرى، حيث تشدد القيود تدريجيا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد -19" والمخاوف بشأن البديل أوميكرون.يأتي ذلك فيما حذرت السلطات من احتمال الإعلان عن قيود أكثر صرامة الأسبوع المقبل عندما تنشر وكالة الصحة العامة تحديثًا حول الكيفية التي ترى بها تطور الوباء في المستقبل.وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين في مؤتمر صحفي: "إن البديل الجديد للفيروس أوميكرون يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأشياء"، مؤكدة أن بلادها في وضع أفضل من غيرها.وتابعت "في السويد، نحن في وضع أفضل نسبيًا، ولكن حتى هنا تتزايد العدوى والعبء على نظام الرعاية الصحية."وقد شهدت السويد قفزة في الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة، حتى وإن بدت في مستويات أقل من معظم الدول الأوروبية، ولهذا أعادت تطبيق عدد محدود من الإجراءات.في السياق نفسه شددت النرويج في وقت سابق من هذا الأسبوع، قيودها الخاصة بانتشار فيروس كورونا، في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرونوسط مستويات قياسية من العدوى والاستشفاء.وفي الدنمارك كذلك قامت السلطات الصحية بإعادة فرض العديد من القيود ، بما في ذلك إغلاق المدارس الابتدائية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".

https://arabic.sputniknews.com/20210123/السويد-تستعد-لإجراء-احترازي-مع-دولة-أوروبية-بسبب-سلالة-جديدة-من-كورونا--1047890346.html

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السويد, سلالة كورونا الجديدة