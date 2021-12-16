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السويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد
السويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد
شددت السلطات السويدية من قيودها ضد فيروس كورونا، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابات الأخيرة في البلاد. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T11:04+0000
2021-12-16T11:04+0000
السويد
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب "رويترز" فقد اتخذت السلطات السويدية عددا من القيود، منها الحصول على تصريح لقاح لعبور الحدود من الزائرين من دول الشمال الأوروبي الأخرى، حيث تشدد القيود تدريجيا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد -19" والمخاوف بشأن البديل أوميكرون.يأتي ذلك فيما حذرت السلطات من احتمال الإعلان عن قيود أكثر صرامة الأسبوع المقبل عندما تنشر وكالة الصحة العامة تحديثًا حول الكيفية التي ترى بها تطور الوباء في المستقبل.وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين في مؤتمر صحفي: "إن البديل الجديد للفيروس أوميكرون يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأشياء"، مؤكدة أن بلادها في وضع أفضل من غيرها.وتابعت "في السويد، نحن في وضع أفضل نسبيًا، ولكن حتى هنا تتزايد العدوى والعبء على نظام الرعاية الصحية."وقد شهدت السويد قفزة في الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة، حتى وإن بدت في مستويات أقل من معظم الدول الأوروبية، ولهذا أعادت تطبيق عدد محدود من الإجراءات.في السياق نفسه شددت النرويج في وقت سابق من هذا الأسبوع، قيودها الخاصة بانتشار فيروس كورونا، في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرونوسط مستويات قياسية من العدوى والاستشفاء.وفي الدنمارك كذلك قامت السلطات الصحية بإعادة فرض العديد من القيود ، بما في ذلك إغلاق المدارس الابتدائية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".
https://arabic.sputniknews.com/20210123/السويد-تستعد-لإجراء-احترازي-مع-دولة-أوروبية-بسبب-سلالة-جديدة-من-كورونا--1047890346.html
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السويد, سلالة كورونا الجديدة

السويد تشدد قيودها ضد كورونا مع ارتفاع الإصابات... وتؤكد: نحتاج إلى المزيد

11:04 GMT 16.12.2021
© REUTERS / Linda Karlsson/Handout افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة "التباعد الاجتماعي" منعا للإصابة بفيروس كورونا - رانستار، السويد 11 مايو 2020
 افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي منعا للإصابة بفيروس كورونا - رانستار، السويد 11 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Linda Karlsson/Handout
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شددت السلطات السويدية من قيودها ضد فيروس كورونا، وذلك عقب ارتفاع أعداد الإصابات الأخيرة في البلاد.
وحسب "رويترز" فقد اتخذت السلطات السويدية عددا من القيود، منها الحصول على تصريح لقاح لعبور الحدود من الزائرين من دول الشمال الأوروبي الأخرى، حيث تشدد القيود تدريجيا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كوفيد -19" والمخاوف بشأن البديل أوميكرون.
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يأتي ذلك فيما حذرت السلطات من احتمال الإعلان عن قيود أكثر صرامة الأسبوع المقبل عندما تنشر وكالة الصحة العامة تحديثًا حول الكيفية التي ترى بها تطور الوباء في المستقبل.

قالت رئيسة وكالة الصحة العامة، كارين تيجمارك ويسل،: "يجب أن نستعد لتدهور الوضع"، لافتىة إلى إمكانية الإعلان عن قيود أكثر صرامة، قائلة: "قد نعلن عن مزيد من الإجراءات الأسبوع المقبل لإبطاء انتشار العدوى."

وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين في مؤتمر صحفي: "إن البديل الجديد للفيروس أوميكرون يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأشياء"، مؤكدة أن بلادها في وضع أفضل من غيرها.
وتابعت "في السويد، نحن في وضع أفضل نسبيًا، ولكن حتى هنا تتزايد العدوى والعبء على نظام الرعاية الصحية."
وسيدخل تمديد قواعد تمرير اللقاح حيز التنفيذ في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيشمل دول الشمال، وهي الدول الوحيدة حتى الآن التي لم يشملها هذا الشرط.
وقد شهدت السويد قفزة في الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة، حتى وإن بدت في مستويات أقل من معظم الدول الأوروبية، ولهذا أعادت تطبيق عدد محدود من الإجراءات.
في السياق نفسه شددت النرويج في وقت سابق من هذا الأسبوع، قيودها الخاصة بانتشار فيروس كورونا، في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرونوسط مستويات قياسية من العدوى والاستشفاء.
وفي الدنمارك كذلك قامت السلطات الصحية بإعادة فرض العديد من القيود ، بما في ذلك إغلاق المدارس الابتدائية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

ومنذ أيام أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام لمكافحة خطر ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون".

وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".
كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".
وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".
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