الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار

واشنطن - سبوتنيك. وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11، بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع، بحسب رويترز.وكان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.ومن شأن التشريع أن يسمح بزياد الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
ومن شأن التشريع أن يسمح بزياد الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.