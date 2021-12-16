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الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار، بزيادة 25 مليارا عما طلبه الرئيس جو بايدن، وأحال التشريع إلى... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T01:41+0000
2021-12-16T01:42+0000
أمريكا
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واشنطن - سبوتنيك. وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11، بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع، بحسب رويترز.وكان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.ومن شأن التشريع أن يسمح بزياد الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20191217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-دفاعيا-ينشئ-قوة-فضاء-1043771879.html
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الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار

01:41 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 01:42 GMT 16.12.2021)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون للدفاع بقيمة 770 مليار دولار، بزيادة 25 مليارا عما طلبه الرئيس جو بايدن، وأحال التشريع إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس.
واشنطن - سبوتنيك. وصوت المجلس بأغلبية 88 صوتا مقابل 11، بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتشريع السنوي الذي يحدد سياسة وزارة الدفاع، بحسب رويترز.
وكان مجلس النواب قد أقر التشريع بأغلبية 363 صوتا مقابل 70 في الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2019
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون للدفاع من أجل إنشاء قوة فضائية
17 ديسمبر 2019, 21:29 GMT
ومن شأن التشريع أن يسمح بزياد الإنفاق العسكري في 2022 بنسبة خمسة في المائة مقارنة مع العام الماضي، وجاء كحل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب، بعدما تعطل بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
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