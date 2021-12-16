تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/العراق-يدخل-مرحلة-الشح-المائي-ونقصان-شديد-في-المحاصيل-الأساسية-1054239549.html
العراق يدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية
العراق يدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية
قال حاتم حميد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق إن هناك شحًا في سقوط الأمطار للموسم الثالث على التوالي، مما أثر على الإيرادات المائية... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T14:42+0000
2021-12-16T14:42+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239225_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_bb8df04f9ec0f0e6b6673f8bb0786dff.png
العراق تدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية
العراق تدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية
ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا النقصان في الموارد المائية تسبب في نقصان في المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير التي تم تخفيض مساحاتها الزراعية إلى 50%.وأشار إلى أنه و"في المقابل وبكل أسف هناك تنسيق ضعيف مع الجانب الإيراني بسبب عدم استطاعتنا التواصل معهم، وهناك الكثير من الاتصالات والرسائل، لكن لم تكن هناك اجتماعات فنية، ولم نحصل منهم على الخطط التشغيلية، وبصفة عامة العراق كدولة مصب تتأثر بشكل أكبر بأي تغييرات في حصص المياه عن الدول الموجودة في الأعالي".وأشار حميد إلى أن المياه الجوفية متجددة في العراق ويتم استثمارها تبعا للخزين المتوفر سنويا، لكن المخزون من تلك المياه يتأثر أيضا بحالة الشح في الأمطار وتقلص كميات مياه الأنهار الواردة، لهذا تكون الزراعة القائمة عليها أيضا أقل من السنوات السابقة.تابعوا المزيد من لقاء سبوتنيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239225_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_1b9b894e4114a52f89b03b39754f7ce6.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, لقاء سبوتنيك, аудио

العراق يدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية

14:42 GMT 16.12.2021
العراق تدخل مرحلة الشح المائي ونقصان شديد في المحاصيل الأساسية
تابعنا عبر
قال حاتم حميد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق إن هناك شحًا في سقوط الأمطار للموسم الثالث على التوالي، مما أثر على الإيرادات المائية التي ترد إلى العراق.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن هذا النقصان في الموارد المائية تسبب في نقصان في المساحات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير التي تم تخفيض مساحاتها الزراعية إلى 50%.

وأضاف المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في العراق أن هناك تواصلًا مع الجانب التركي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاقات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالجوانب الفنية ومناسيب المياه في تركيا، وأعطونا الخطط التشغيلية الخاصة بنهري دجلة والفرات.

وأشار إلى أنه و"في المقابل وبكل أسف هناك تنسيق ضعيف مع الجانب الإيراني بسبب عدم استطاعتنا التواصل معهم، وهناك الكثير من الاتصالات والرسائل، لكن لم تكن هناك اجتماعات فنية، ولم نحصل منهم على الخطط التشغيلية، وبصفة عامة العراق كدولة مصب تتأثر بشكل أكبر بأي تغييرات في حصص المياه عن الدول الموجودة في الأعالي".

ولفت حميد إلى أنه خلال الفترة الماضية كان هناك استقرار أمني واقتصادي في تركيا وإيران، ما دفعها إلى إقامة عدد من السدود الإروائية والتي تسببت في نقص الإيرادات المائية الواردة إلى العراق، مشيرا إلى أن هذا النقص لم يكن وراءه المشاريع المقامة في إيران وتركيا فقط، وإنما يرجع إلى التغير المناخي الذي أصاب المنطقة منذ العام 1999 إلى الآن، ولهذين السببين حدثت عملية نقصان في الإيرادات المائية العراقية.

وأشار حميد إلى أن المياه الجوفية متجددة في العراق ويتم استثمارها تبعا للخزين المتوفر سنويا، لكن المخزون من تلك المياه يتأثر أيضا بحالة الشح في الأمطار وتقلص كميات مياه الأنهار الواردة، لهذا تكون الزراعة القائمة عليها أيضا أقل من السنوات السابقة.
تابعوا المزيد من لقاء سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:06 GMTالسجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
16:04 GMTسوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها
15:51 GMTزاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
15:47 GMTالسعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
15:46 GMTمصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
15:41 GMTإعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية
15:33 GMTباحث ليبي: الجماعات المسلحة اعترضت على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية
15:31 GMTرفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في بريطانيا بعد تحذير صندوق النقد الدولي
15:29 GMTتأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب تفشي فيروس كورونا
15:26 GMTتقارير: غوغل تهدد موظفيها بالطرد أو الحصول على لقاح كورونا
15:22 GMTمصرع ثلاثة وإصابة عشرة إثر حريق مصنع في الهند
15:19 GMTأمينة خليل تدعم شيرين بإطلالة جديدة وشعر قصير
15:06 GMTمنظمات دولية: هناك انتهاكات ضد أهالي تيغراي في المنطقة الإثيوبية
14:58 GMTالأمير تشارلز يلتقي سلطان عمان ويؤكد: يعرف بريطانيا جيدا وعمل في سفارة بلاده لدينا لسنوات عدة... صور
14:56 GMTإعلام: ترامب استاء من نتنياهو لاعتقاده أنه استخدمه لاغتيال قاسم سليماني
14:52 GMTمصر والسعودية تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر... فيديو
14:48 GMTإعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
14:47 GMTمصر والسعودية: علاقتنا خاصة وراسخة ولدينا تنسيق مشترك في جميع الملفات
14:45 GMTنقيب في البحرية الروسية: قواتنا مستعدة للرد على أي استفزاز
14:45 GMTارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة خلال أسبوع إلى 206 آلاف