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العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى موسكو بدءا من 25 ديسمبر الجاري
العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى موسكو بدءا من 25 ديسمبر الجاري
أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن اسئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الروسية موسكو، بدءا من 25 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T19:48+0000
2021-12-16T19:48+0000
العالم العربي
روسيا
الخطوط الجوية العراقية
العراق
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وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك" إن "عودة استئناف الرحلات المباشرة الى مدينة موسكو (روسيا) سيكون في 25 من كانون الأول الحالي".وأضافت أنه للحجز والاستعلام، بالإمكان زيارة مكتب الخطوط الجوية العراقية في مدينة موسكو أو التواصل مع خدمة الزبائن.يذكر أن السلطات الروسية قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو.
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العالم العربي, روسيا, الخطوط الجوية العراقية, العراق

العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى موسكو بدءا من 25 ديسمبر الجاري

19:48 GMT 16.12.2021
© flickr.com / _Illusion450_الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© flickr.com / _Illusion450_
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أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن اسئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة الروسية موسكو، بدءا من 25 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري.
وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك" إن "عودة استئناف الرحلات المباشرة الى مدينة موسكو (روسيا) سيكون في 25 من كانون الأول الحالي".
وأضافت أنه للحجز والاستعلام، بالإمكان زيارة مكتب الخطوط الجوية العراقية في مدينة موسكو أو التواصل مع خدمة الزبائن.
يذكر أن السلطات الروسية قررت في أيلول/ سبتمبر الماضي استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو.
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