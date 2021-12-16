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العراق يوقع عقودا مع شركات صينية لإنشاء ألف مدرسة جديدة
العراق يوقع عقودا مع شركات صينية لإنشاء ألف مدرسة جديدة
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، توقيع 15 عقدا مع شركات صينية لبناء، ألف مدرسة جديدة في مناطق متفرقة من البلاد. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:42+0000
2021-12-16T13:59+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي جرت، اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني، لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".وأضاف: "مثّل الجانب العراقي في التوقيع المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس السيد كرار محمد؛ فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا، السيد لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسيًا... جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك، السيد كو جون؛ لبناء 321 مبنى مدرسيًا".ويعاني القطاع التعليمي في العراق إهمالاً كبيرا من الحكومات المتعاقبة، حيث لا يتم انشاء مدارس جديدة، ولا ترميم القديم منها، ما أثّر سلبا على المسيرة التعليمية في البلاد.وتشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت، بسبب حالة الخراب والدمار، وتحتاج إلى إعادة تأهيل؛ بينما يعمل عدد آخر من المدارس بنظام الدوام المزدوج والثلاثي، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
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العالم العربي, العراق, الصين

العراق يوقع عقودا مع شركات صينية لإنشاء ألف مدرسة جديدة

13:42 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 13:59 GMT 16.12.2021)
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، توقيع 15 عقدا مع شركات صينية لبناء، ألف مدرسة جديدة في مناطق متفرقة من البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان: "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي جرت، اليوم الخميس، مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني، لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق؛ وذلك ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

وأضاف: "مثّل الجانب العراقي في التوقيع المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس السيد كرار محمد؛ فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا، السيد لي دزي، لإنشاء 679 مبنى مدرسيًا... جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك، السيد كو جون؛ لبناء 321 مبنى مدرسيًا".

ويعاني القطاع التعليمي في العراق إهمالاً كبيرا من الحكومات المتعاقبة، حيث لا يتم انشاء مدارس جديدة، ولا ترميم القديم منها، ما أثّر سلبا على المسيرة التعليمية في البلاد.

وتشير الإحصاءات إلى أن واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت، بسبب حالة الخراب والدمار، وتحتاج إلى إعادة تأهيل؛ بينما يعمل عدد آخر من المدارس بنظام الدوام المزدوج والثلاثي، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
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