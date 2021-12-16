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https://arabic.sputniknews.com/20211216/الفرع-الأوروبي-للصحة-العالمية-لا-يستبعد-الموافقة-على-لقاح-سبوتنيك-v-بداية-العام-المقبل-1054222960.html
الفرع الأوروبي للصحة العالمية لا يستبعد الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" بداية العام المقبل
الفرع الأوروبي للصحة العالمية لا يستبعد الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" بداية العام المقبل
أعلن رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، اليوم الخميس، أن المنظمة قد توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:12+0000
2021-12-16T13:12+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال كلوغه، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية: "أشارك الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) تفاؤله، بأن منظمة الصحة العالمية ستدرج قريباً، سبوتنيك-V، على قائمة الاستخدام الطارئ".وأضاف: "في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، تم التوقيع على الوثائق القانونية من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وفي الربع الأول من العام المقبل، سيكون هناك قرار متابعة بشأن الموافقة من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، بعد استلام مجموعة من الوثائق، والتي سترسل بحلول نهاية هذا العام".وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، إنه تمت إزالة جميع الحواجز، التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك-V"، من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية.وفي وقت لاحق، أشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية في الشهرين المقبلين.وكان المكتب الصحفي التابع لمنظمة الصحة العالمية، أكد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن فحص الخبراء في روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك-V"، لن يتم، قبل كانون الثاني/يناير 2022.
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فيروس كورونا

الفرع الأوروبي للصحة العالمية لا يستبعد الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V" بداية العام المقبل

13:12 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damourسوريا - كورونا.. لقاح "سبوتنيك V" يجري في دماء السوريين
سوريا - كورونا.. لقاح سبوتنيك V يجري في دماء السوريين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغه، اليوم الخميس، أن المنظمة قد توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الربع الأول من عام 2022.
موسكو- سبوتنيك. وقال كلوغه، في مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية: "أشارك الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) تفاؤله، بأن منظمة الصحة العالمية ستدرج قريباً، سبوتنيك-V، على قائمة الاستخدام الطارئ".
وأضاف: "في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، تم التوقيع على الوثائق القانونية من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وفي الربع الأول من العام المقبل، سيكون هناك قرار متابعة بشأن الموافقة من المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، بعد استلام مجموعة من الوثائق، والتي سترسل بحلول نهاية هذا العام".
وأكد كلوغه على ضرورة أن يكون مجال الرعاية الصحية واللقاحات "خارج السياسة"؛ ويجب عدم أخذ "بلد منشأ" الدواء بعين الاعتبار.
وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، إنه تمت إزالة جميع الحواجز، التي تحول دون الاعتراف بلقاح "سبوتنيك-V"، من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية.
وفي وقت لاحق، أشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق ينتظر موافقة منظمة الصحة العالمية في الشهرين المقبلين.
وكان المكتب الصحفي التابع لمنظمة الصحة العالمية، أكد لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن فحص الخبراء في روسيا لتقييم لقاح "سبوتنيك-V"، لن يتم، قبل كانون الثاني/يناير 2022.
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