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https://arabic.sputniknews.com/20211216/الملكة-إليزابيث-تضطر-لإلغاء-احتفالات-رأس-السنة-بسبب-عودة-تفشي-كورونا-1054222188.html
الملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا
الملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا
اضطرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلى إلغاء الحفل التقليدي برأس السنة الجديدة، والذي كان مقرر إقامته الأسبوع المقبل في قلعة وندسور وكان سيشهد حضور... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:04+0000
2021-12-16T13:04+0000
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ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن مصدر داخل القصر الملكي إن إلغاء الحفل جاء كإجراء احترازي وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.وأوضح المصدر المطلع أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب مخاوف من أن يؤدي الحفل ومأدبة الغداء التي تقام خلاله إلى تعريض الكثير من الناس للخطر.في الوقت ذاته، ستلتزم الملكة بالاحتفال بعيد الميلاد في ساندرينغهام مع عدد صغير من المقربين إليها، كما اعتادت أن تفعل منذ عام 1988.يشار إلى أن إلغاء الحفل ومأدبة الغداء كان قرارا صعبا على الملكة، حيث كانت تستعد للاحتفال بأول عيد ميلاد لها دون زوجها الراحل الأمير فيليب.وتأتي أخبار قرار الملكة بإلغاء الحفل في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد المؤكدة مختبريا منذ بداية الوباء.وجاء إلغاء الحفل بعدما منح الأطباء الضوء الأخضر للملكة بإقامته في وقت سابق، وذلك بعد اعتلال صحتها في الفترة الأخيرة.، وكان من المقرر إقامته في قلعة وندسور في العام الحالي لأول مرة حتى منذ ما قبل بداية وباء فيروس "كورونا" المستجد، وفقا صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.وكان قصر باكنغهام هو المكان الذي يتم فيه إقامة حفل "الكريسماس" للعائلة المالكة البريطانية سنويا، ولكن بسبب خضوعه حاليا لتجديدات واسعة النطاق، أصبحت قلعة وندسور هي أنسب بديل عملي لهذا الحدث لعام 2021.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا

13:04 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / BUCKINGHAM PALACEالملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / BUCKINGHAM PALACE
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اضطرت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، إلى إلغاء الحفل التقليدي برأس السنة الجديدة، والذي كان مقرر إقامته الأسبوع المقبل في قلعة وندسور وكان سيشهد حضور العديد من أفراد العائلة المالكة.
ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن مصدر داخل القصر الملكي إن إلغاء الحفل جاء كإجراء احترازي وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة المتحدة.
وأوضح المصدر المطلع أن هذا القرار تم اتخاذه بسبب مخاوف من أن يؤدي الحفل ومأدبة الغداء التي تقام خلاله إلى تعريض الكثير من الناس للخطر.
في الوقت ذاته، ستلتزم الملكة بالاحتفال بعيد الميلاد في ساندرينغهام مع عدد صغير من المقربين إليها، كما اعتادت أن تفعل منذ عام 1988.
يشار إلى أن إلغاء الحفل ومأدبة الغداء كان قرارا صعبا على الملكة، حيث كانت تستعد للاحتفال بأول عيد ميلاد لها دون زوجها الراحل الأمير فيليب.
وتأتي أخبار قرار الملكة بإلغاء الحفل في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد المؤكدة مختبريا منذ بداية الوباء.
وجاء إلغاء الحفل بعدما منح الأطباء الضوء الأخضر للملكة بإقامته في وقت سابق، وذلك بعد اعتلال صحتها في الفترة الأخيرة.، وكان من المقرر إقامته في قلعة وندسور في العام الحالي لأول مرة حتى منذ ما قبل بداية وباء فيروس "كورونا" المستجد، وفقا صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وكان قصر باكنغهام هو المكان الذي يتم فيه إقامة حفل "الكريسماس" للعائلة المالكة البريطانية سنويا، ولكن بسبب خضوعه حاليا لتجديدات واسعة النطاق، أصبحت قلعة وندسور هي أنسب بديل عملي لهذا الحدث لعام 2021.
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