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"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا
"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا
أعرب حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، عن استعداده للعمل على إجراءات بناء الثقة مع روسيا، إذا اتخذت موسكو خطوات ملموسة بشأن تهدئة التوترات. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T23:20+0000
2021-12-16T23:20+0000
روسيا
الناتو
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بروكسل - سبوتنيك. وقال الناتو في بيان: "إذا اتخذت روسيا خطوات ملموسة لتقليل التوترات، فنحن مستعدون للعمل على تعزيز إجراءات بناء الثقة".وأضاف الحلف في البيان أنه على دراية بالمقترحات التي قدمتها روسيا مؤخرًا بشأن الأمن الأوروبي، لافتا إلى أن الحوار يجب أن يتم على أساس متبادل، وعلى موسكو أن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الحلف. وكانت الخارجية الروسية، أعلنت أن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية استعداداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ووفقًا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/الناتو-يلوح-بعقوبات-اقتصادية-وسياسية-حال-استخدمت-روسيا-القوة-ضد-أوكرانيا--1053451107.html
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روسيا, الناتو

"الناتو" يعرب عن استعداده لإجراءات بناء الثقة مع روسيا

23:20 GMT 16.12.2021
© REUTERS / YVES HERMANمقر حلف الناتو في بروكسل
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
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أعرب حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، عن استعداده للعمل على إجراءات بناء الثقة مع روسيا، إذا اتخذت موسكو خطوات ملموسة بشأن تهدئة التوترات.
بروكسل - سبوتنيك. وقال الناتو في بيان: "إذا اتخذت روسيا خطوات ملموسة لتقليل التوترات، فنحن مستعدون للعمل على تعزيز إجراءات بناء الثقة".
وأضاف الحلف في البيان أنه على دراية بالمقترحات التي قدمتها روسيا مؤخرًا بشأن الأمن الأوروبي، لافتا إلى أن الحوار يجب أن يتم على أساس متبادل، وعلى موسكو أن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الحلف.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وكانت الخارجية الروسية، أعلنت أن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية استعداداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. ووفقًا لوزارة الخارجية، إذا لم يستجب الناتو والولايات المتحدة لمطلب روسيا بضمانات أمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.
ويأتي هذا على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، متهمة موسكو بالتخطيط لغزوها، الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
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