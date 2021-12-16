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النساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخها
النساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخها
أعلن الجيش الكويتي بدء تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش لأول مرة منذ تأسيس الكويت. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T06:40+0000
2021-12-16T06:40+0000
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وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية، وهو ما يعتبر قرارا تاريخيا في البلاد من وقت إعلان تأسيسها.ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أمس الأربعاء، فتح الباب أمام النساء للتطوع والالتحاق بالجيش الكويتي، وبدء عملية تسجيلهن في الجيش.وبحسب بيان رئاسة الأركان: "فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".وأضاف البيان أن "على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2022".وأن تكون أتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، ولائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية.ومن بين الشروط الواجب توافرها "ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها".ويشترط في النساء المتقدمات أن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.
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أخبار الكويت, أخبار الكويت اليوم

النساء يلتحقن بالجيش الكويتي لأول مرة في تاريخها

06:40 GMT 16.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATالجيش الكويتي
الجيش الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلن الجيش الكويتي بدء تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بالجيش لأول مرة منذ تأسيس الكويت.
وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية، وهو ما يعتبر قرارا تاريخيا في البلاد من وقت إعلان تأسيسها.
ونشرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أمس الأربعاء، فتح الباب أمام النساء للتطوع والالتحاق بالجيش الكويتي، وبدء عملية تسجيلهن في الجيش.
وبحسب بيان رئاسة الأركان: "فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".
وأضاف البيان أن "على الراغبات بالتطوع التسجيل عن طريق موقع وزارة الدفاع الخاص بفرع تجنيد المتطوعين، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير 2022".
ومن بين الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في النساء اللاتي يمكنهن الالتحاق بالجيش الكويتي أن تكون حاملة الجنسية الكويتية.
وأن تكون أتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، ولائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية.
ومن بين الشروط الواجب توافرها "ألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها".
ويشترط في النساء المتقدمات أن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة.
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