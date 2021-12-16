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"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 3.5% في 2022
"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 3.5% في 2022
رجح تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الكويتي غير النفطي نموا يقارب 3.5% خلال العام المقبل 2022. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:16+0000
2021-12-16T10:46+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فإن الصندوق قال إن نسبة 3.5% التي يتوقعها، تمثل زيادة عما كانت عليه في العام الجاري حيث كانت بنسبة 3%.وتوقع التقرير كذلك أن يشهد الناتج المحلي النفطي للكويت أكثر من4% في العام المقبل مقارنة بانكماش كان قدره 1% خلال العام الجاري.ولفت التقرير إلى أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى دعم لاقتصاد الخليج الكلي، لافتا إلى أن متابعة "الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية يمكنها أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة".وفيما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %4.3 في 2022، لفت إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.وفي مقارنة بين توقعاته للأسواق الخليية، رجح التقرير أن دولاً مثل عمان وقطر والسعودية سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل كثيرا من آخرين.يأتي ذلك فيما لفت إلى إمكانية معاناة دول أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات من خسائر أكبر في 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/زيادة-الاستثمارات-ونمو-الناتج-المحلي-ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-لإنشاء-4-مناطق-اقتصادية-في-الكويت؟-1050408891.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار الكويت اليوم

"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 3.5% في 2022

10:16 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 10:46 GMT 16.12.2021)
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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رجح تقرير حديث أصدره صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الكويتي غير النفطي نموا يقارب 3.5% خلال العام المقبل 2022.
ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فإن الصندوق قال إن نسبة 3.5% التي يتوقعها، تمثل زيادة عما كانت عليه في العام الجاري حيث كانت بنسبة 3%.
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وتوقع التقرير كذلك أن يشهد الناتج المحلي النفطي للكويت أكثر من4% في العام المقبل مقارنة بانكماش كان قدره 1% خلال العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى دعم لاقتصاد الخليج الكلي، لافتا إلى أن متابعة "الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية يمكنها أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة".
وفيما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %4.3 في 2022، لفت إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.
وفي مقارنة بين توقعاته للأسواق الخليية، رجح التقرير أن دولاً مثل عمان وقطر والسعودية سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل كثيرا من آخرين.
يأتي ذلك فيما لفت إلى إمكانية معاناة دول أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات من خسائر أكبر في 2022.
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