"النقد الدولي" يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي غير النفطي 3.5% في 2022

ووفقا للتقرير الذي نشرته جريدة القبس الكويتية، فإن الصندوق قال إن نسبة 3.5% التي يتوقعها، تمثل زيادة عما كانت عليه في العام الجاري حيث كانت بنسبة 3%.وتوقع التقرير كذلك أن يشهد الناتج المحلي النفطي للكويت أكثر من4% في العام المقبل مقارنة بانكماش كان قدره 1% خلال العام الجاري.ولفت التقرير إلى أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى دعم لاقتصاد الخليج الكلي، لافتا إلى أن متابعة "الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية يمكنها أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة".وفيما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %4.3 في 2022، لفت إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.وفي مقارنة بين توقعاته للأسواق الخليية، رجح التقرير أن دولاً مثل عمان وقطر والسعودية سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل كثيرا من آخرين.يأتي ذلك فيما لفت إلى إمكانية معاناة دول أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات من خسائر أكبر في 2022.
ولفت التقرير إلى أن زيادة أسعار النفط ستؤدي إلى دعم لاقتصاد الخليج الكلي، لافتا إلى أن متابعة "الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية يمكنها أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة".
وفيما توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %4.3 في 2022، لفت إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.
وفي مقارنة بين توقعاته للأسواق الخليية، رجح التقرير أن دولاً مثل عمان وقطر والسعودية سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل كثيرا من آخرين.
يأتي ذلك فيما لفت إلى إمكانية معاناة دول أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات من خسائر أكبر في 2022.