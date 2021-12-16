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https://arabic.sputniknews.com/20211216/اليونسكو-تستعد-للاحتفال-باليوم-العالمي-للغة-العربية-1054073896.html
اليونسكو تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
اليونسكو تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T09:54+0000
2021-12-16T09:54+0000
2021-12-16T09:54+0000
العالم
اللغة العربية
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ونشرت اليونسكو تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عن اليوم العالمي للغة العربية ودورها في تعزيز هذه اللغة وملاءمتها للعصر، مشيرة إلى أنه يتم عقد لقاء افتراضي بهذا الشأن، غدا الجمعة.ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر لأنه يوافق إعلان الأمم المتحدة قرارها باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات المعتمدة في المنظمة الدولية عام 1973.وتعد اللغة العربية من اللغات الأكثر انتشارا في العالم ويتحدث بها مئات الملايين من البشر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اللغة العربية
اليونسكو تستعد للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية
تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.
ونشرت اليونسكو تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" عن اليوم العالمي
للغة العربية
ودورها في تعزيز هذه اللغة وملاءمتها للعصر، مشيرة إلى أنه يتم عقد لقاء افتراضي بهذا الشأن، غدا الجمعة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر لأنه يوافق إعلان الأمم المتحدة قرارها باعتماد اللغة العربية ضمن
اللغات المعتمدة
في المنظمة الدولية عام 1973.
وتعد اللغة العربية من
اللغات الأكثر انتشارا
في العالم ويتحدث بها مئات الملايين من البشر.