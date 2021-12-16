https://arabic.sputniknews.com/20211216/باحث-ليبي-الجماعات-المسلحة-اعترضت-على-إقالة-آمر-منطقة-طرابلس-العسكرية-1054242239.html

باحث ليبي: الجماعات المسلحة اعترضت على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية

باحث ليبي: الجماعات المسلحة اعترضت على إقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية

قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، إن "المشهد في طرابلس قد تم تضخيمه" بعد سيطرة عناصر مسلحة على مقرات الحكومة والمجلس... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T15:33+0000

2021-12-16T15:33+0000

2021-12-16T15:33+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وأوضح في حديثه لراديو سبوتنيك، أن "العناصر المسلحة تطالب فقط بالعمل على إرجاع المكلف بمنطقة طرابلس عبد الباسط مروان الذي تمت إقالته، وأن الأمر هو نوع من الاعتراض من قبل هذه الجماعات".وأشار إلى أن "ما حدث طبيعي في ظل دولة بها الكثير من الإشكاليات السياسية والأمنية وتمر بمرحلة انتقالية صعبة".وأكد إسماعيل أن "الانتخابات لن تقام في موعدها المحدد وربما يتم تأجيلها لأيام"، مرجعا أسباب ذلك "لعدم توافر الإعداد اللوجيستي المناسب، وكذلك الحاجة لتعديل قانون الانتخابات"، مشددا على "ضرورة الدعم الدولي في مساعدة الدولة الليبية على الخروج من المأزق، عن طرق إجراءات مثل نشر مراقبين لصناديق الاقتراع واعتماد نصوص تشريعية تلبي تطلعات الليبيين".كانت جماعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس سيطرت، فجر الخميس، على مقر المجلس الرئاسي ومحيط مقر رئاسة الوزراء، فيما أفادت مصادر بنقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن، بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من عناصر المليشيات.وقال شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن قوات تابعة لصلاح بادي، آمر ميليشيا لواء الصمود، وأخرى من مصراتة سيطرت على مقرات الحكومة، ما أدى إلى انسحاب قوات الحرس الرئاسي من مقراتها، ودارت اشتباكات خفيفة ومتقطعة في المنطقة، حيث سمع أصوات إطلاق نار بين الجانبين.يأتي هذا التطور، بعد قرار المجلس الرئاسي تنحية آمر منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، على خلفية إصداره أمرا باقتحام مقر ميليشيا 444 التي كانت تتبعه، قبل أن تدين بالولاء لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/المتحدث-الرسمي-البرلمان-الليبي-يبحث-مصير-الانتخابات-الأسبوع-المقبل-وجلسة-طرابلس-تشاورية--1053883868.html

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