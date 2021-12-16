بايدن يكرم 13 جنديا لـ"تضحياتهم الكبرى" خلال الانسحاب من أفغانستان
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمنح وسام الشرف للرقيب، إيرل دي بلوملي، لشجاعته البارزة، واشنطن، الولايات المتحدة، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار من مجلس النواب الأمريكي بمنح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا أمريكيا وأفرادا آخرين في الخدمة المسلحة، الذين قتلوا خلال الانسحاب النهائي السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.
وقال البيت الأبيض في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الرئيس بايدن وقع على [قرار مجلس النواب] رقم 5142 في قانون الموارد البشرية، ومنح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا قدموا التضحيات الكبرى في أفغانستان أثناء إجلاء مواطني الولايات المتحدة والحلفاء الأفغان".
President Biden signs HR 5142 into law, posthumously awarding the Congressional Gold Medal to the 13 servicemembers who made the ultimate sacrifice in Afghanistan during the evacuation of United States citizens and Afghan allies. pic.twitter.com/DukoWPF4q3— The White House (@WhiteHouse) December 16, 2021
وفي 26 أغسطس 2021، استهدفت عدة انفجارات مطار كابول وأطرافه، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، وإصابة كثيرين آخرين، بينهم جنود أمريكيون ومدنيين من جنسيات أخرى.
وأعلن الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظورة في روسيا) مسؤوليته عن الهجمات.
وفي سياق متصل، منح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، وسام الشرف لثلاثة جنود لأعمالهم أثناء خدمتهم في العراق وأفغانستان، بمن فيهم جندي أصبح أول عضو في الخدمة السوداء يحصل على وسام الشرف لأعماله منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.
Join me as I award the Medal of Honor to three American soldiers and deliver remarks. https://t.co/2JzvzqSvOv— President Biden (@POTUS) December 16, 2021
وقال بايدن في احتفال بالبيت الأبيض: "إن قلوبنا مليئة بالامتنان اليوم ونحن نكرم الشجاعة التي لا مثيل لها والالتزام بالواجب والشجاعة التي لا غنى عنها والتي لا جدال فيها".