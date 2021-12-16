تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/بايدن-يكرم-13-جنديا-لـتضحياتهم-الكبرى-خلال-الانسحاب-من-أفغانستان-1054249758.html
بايدن يكرم 13 جنديا لـ"تضحياتهم الكبرى" خلال الانسحاب من أفغانستان
بايدن يكرم 13 جنديا لـ"تضحياتهم الكبرى" خلال الانسحاب من أفغانستان
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار من مجلس النواب الأمريكي بمنح الميدالية ‏الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا أمريكيا وأفرادا آخرين في الخدمة... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T20:40+0000
2021-12-16T20:40+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
الرئيس الأمريكي جو بايدن
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054249728_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_395a729e0243a8419ac3921c997b0f8c.jpg
وقال البيت الأبيض في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الرئيس بايدن وقع على [قرار مجلس النواب] رقم 5142 في قانون الموارد البشرية، ومنح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا قدموا التضحيات الكبرى في أفغانستان أثناء إجلاء مواطني الولايات المتحدة والحلفاء الأفغان".وفي 26 أغسطس 2021، استهدفت عدة انفجارات مطار كابول وأطرافه، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، وإصابة كثيرين آخرين، بينهم جنود أمريكيون ومدنيين من جنسيات أخرى.وأعلن الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظورة في روسيا) مسؤوليته عن الهجمات.وفي سياق متصل، منح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، وسام الشرف لثلاثة جنود لأعمالهم أثناء خدمتهم في العراق وأفغانستان، بمن فيهم جندي أصبح أول عضو في الخدمة السوداء يحصل على وسام الشرف لأعماله منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية. وقال بايدن في احتفال بالبيت الأبيض: "إن قلوبنا مليئة بالامتنان اليوم ونحن نكرم الشجاعة التي لا مثيل لها والالتزام بالواجب والشجاعة التي لا غنى عنها والتي لا جدال فيها".
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054249728_86:0:974:666_1920x0_80_0_0_b2f8585cc58302310acdf2372a43e20f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, الرئيس الأمريكي جو بايدن, حركة طالبان

بايدن يكرم 13 جنديا لـ"تضحياتهم الكبرى" خلال الانسحاب من أفغانستان

20:40 GMT 16.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمنح وسام الشرف للرقيب، إيرل دي بلوملي، لشجاعته البارزة، واشنطن، الولايات المتحدة، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمنح وسام الشرف للرقيب، إيرل دي بلوملي، لشجاعته البارزة، واشنطن، الولايات المتحدة، 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، على قرار من مجلس النواب الأمريكي بمنح الميدالية ‏الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا أمريكيا وأفرادا آخرين في الخدمة المسلحة، الذين قتلوا خلال الانسحاب ‏النهائي السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.‏
وقال البيت الأبيض في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "الرئيس بايدن وقع على [قرار مجلس النواب] رقم 5142 في قانون الموارد البشرية، ومنح الميدالية الذهبية للكونغرس إلى 13 جنديا قدموا التضحيات الكبرى في أفغانستان أثناء إجلاء مواطني الولايات المتحدة والحلفاء الأفغان".
وفي 26 أغسطس 2021، استهدفت عدة انفجارات مطار كابول وأطرافه، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا، وإصابة كثيرين آخرين، بينهم جنود أمريكيون ومدنيين من جنسيات أخرى.
وأعلن الجناح الأفغاني لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظورة في روسيا) مسؤوليته عن الهجمات.
وفي سياق متصل، منح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، وسام الشرف لثلاثة جنود لأعمالهم أثناء خدمتهم في العراق وأفغانستان، بمن فيهم جندي أصبح أول عضو في الخدمة السوداء يحصل على وسام الشرف لأعماله منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 الإرهابية.
وقال بايدن في احتفال بالبيت الأبيض: "إن قلوبنا مليئة بالامتنان اليوم ونحن نكرم الشجاعة التي لا مثيل لها والالتزام بالواجب والشجاعة التي لا غنى عنها والتي لا جدال فيها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:47 GMTسفير ألمانيا في موسكو يصف الألمان من أصل روسي بـ"النور في نهاية النفق"
20:40 GMTبايدن يكرم 13 جنديا لـ"تضحياتهم الكبرى" خلال الانسحاب من أفغانستان
20:06 GMTناد إيطالي مهدد بالطرد من دوري الدرجة الأولى خلال أيام
20:02 GMTليفربول يعلن غياب 3 من نجومه أمام نيوكاسل بسبب كورونا
19:51 GMTكلب ينال لقب "بطل" بعد إنقاذه رضيعة ذات 9 أشهر من الموت... فيديو
19:48 GMTالعراق يستأنف الرحلات الجوية إلى موسكو بدءا من 25 ديسمبر الجاري
19:36 GMTلتطويرها "أسلحة تحكم بالدماغ".. أمريكا تعاقب مؤسسات بحثية صينية
19:26 GMTطائرات إسرائيلية تقصف محيط مطار دمشق والدفاع السوري يدمر معظم الصواريخ
19:25 GMTصحيفة: وثائق تكشف عن تورط "هواوي" في أنشطة تجسس
18:59 GMTمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار شمالي الضفة الغربية
18:53 GMTتفتيش المنازل دون إذن... ما خطورة قوانين الكنيست الجديدة على المواطنين العرب؟
18:47 GMTدراسة: أحد اللقاحات الأكثر استخداما في العالم لا يولد مناعة كافية لتحييد أوميكرون
18:24 GMTلماذا قررت "آبل" منح ألف دولار لكل موظف؟
18:21 GMTما الذي يحدث في العاصمة طرابلس... وما تأثيره على ملف الانتخابات؟
18:15 GMTسخرية في إسرائيل بسبب خريطة نشرتها صحيفة إيرانية لأهداف محتملة فيها
18:11 GMTتأكيد إيراني ونفي سعودي... ما حقيقة إجراء مباحثات بين طهران والرياض في الأردن؟
18:01 GMTإدارة بايدن تحذر أصحاب الشركات من هجوم سيبراني محتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة
17:43 GMTمقاتلة روسية وخوف إسرائيلي... لماذا تعثرت صفقة "إف 35" بين الإمارات وأمريكا؟
17:36 GMTمجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان
17:33 GMTوزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات